ディアス氏が指摘：アルビロアがレアルの3選手に怒りをぶつける…即座に処分が下る

スペイン人監督のアルバロ・アルビラは、チャンピオンズリーグ準々決勝のバイエルン・ミュンヘン戦を控えたレアル・マドリードの陣営内で、重大な決断を下した。これは、ラ・リーガのレアル・マヨルカ戦（1-2で敗北）における一部の選手のパフォーマンスに不満を示したことを受けたものだ。

スペインのメディア報道によると、アルビエラ監督は、前回の試合で求められるレベルに達していなかったと判断した3人の選手を火曜日の試合の先発メンバーから外し、ベンチに回すことを決定した。

関連記事：レアル・マドリードが激怒…バルセロナに首位を譲った10の疑わしい判定！



レアル・マドリードの監督は、ルネン、トレント、ホイセン、ルディガー、カレラス、チュアミニ、ギュレル、 バルベルデ、ティアゴ、フィニシウス、エムバペを擁する布陣を起用する意向だ。一方、エドゥアルド・カマヴィンガ、マヌエル・アンヘル、ブラヒム・ディアスの3人はベンチスタートとなる。クラブ内部では、これは選手たちに対してコミットメントと規律について明確なメッセージを送ることを目的とした、直接的な戦術的処罰であると評されている。

アルビロアは、特にここ数週間のパフォーマンス低下を受けて、サンティアゴ・ベルナベウでの試合が、チームの欧州での競争力を試す真の試金石となることを認識している。

スペイン人監督は、時間が限られ課題も山積しているものの、シーズンの決定的な局面において戦術的な規律を取り戻し、より結束力のあるチームを築き上げようとしている。

関連記事：スペイン、エジプトに「不適切な行為」で公式謝罪：「厳格な措置を講じる」



ロッカールーム内では、選手たちがその責任の重さを痛感している。クラブに近い情報筋によると、自己批判の気運が強く、不安定なパフォーマンスが続けば主要タイトル獲得の可能性がほぼ絶望的になることを全員が認識しているという。

もしレアル・マドリードがリーグ戦かチャンピオンズリーグのいずれかの主要タイトルを獲得できなかった場合、クラブ経営陣はチームの再建計画の一環として、一部の主力選手の放出や新スター選手の獲得を含む抜本的な決断を下す準備を進めている。

一方、アルビエラは自身の将来が今後数週間の結果にかかっていることを理解しており、タイトル獲得こそが、欧州のトップクラス監督としての地位を確立し、トップチームの指揮官としての座を確固たるものにする唯一の手段であることを認識している。