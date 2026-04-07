レアル・マドリードのスターであるモロッコ代表のイブラヒム・ディアスは、UEFAチャンピオンズリーグで、現在パリ・サンジェルマンに所属し、かつては“白い巨人”でもプレーした同胞アシュラフ・ハキミの足跡をたどった。

ディアスは今夜火曜日、「サンティアゴ・ベルナベウ」で行われたバイエルン・ミュンヘン戦（UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦）でベンチスタートとなったが、71分にアルダ・ギュレルに代わって途中出場した。

フランスの「スタッツ・フット」ネットワークによると、ディアスはチャンピオンズリーグ通算50試合出場に到達し、この数字に達した歴代2人目のモロッコ人選手となった。1人目はハキミである。

ハキミはこれまでに73試合に出場しており、明日水曜日に準々決勝第1戦でリバプール戦に出場すれば、その数字をさらに伸ばす可能性がある。

ディアスはレアル・マドリードとミランで欧州最高峰の舞台に出場してきた一方、ハキミはレアル・マドリード、インテル、ボルシア・ドルトムント、パリ・サンジェルマンのユニフォームに袖を通してきた。

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