レアル・マドリードの指揮官ジョゼ・モウリーニョは、リーガ・エスパニョーラでのチームの戦いが始まる前に、先発フォーメーションの輪郭を描き始めた。プレシーズン期間中に彼の初期構想が明らかになり、その筆頭が(4-2-3-1)システムの採用であり、最も優れた攻撃の武器を一つの布陣にまとめ上げようという試みである。

スペイン紙「アス」によると、モウリーニョはひとまず(4-2-3-1)システムに落ち着いた。このシステムは、ヤン・ディオマンデ、ジュード・ベリンガム、ヴィニシウス・ジュニオール、キリアン・ムバッペの攻撃陣4人を起用する機会を与えるものだが、この4選手はプレシーズン期間中のどの親善試合でもこれまで一度も同時に出場していない。

モウリーニョはこの4人にレアル・マドリードの攻撃力の創出を賭けているようで、ベリンガムにはフォワードの背後でより柔軟な役割を与える可能性もある。一方でポルトガル人指揮官は、重量級の攻撃陣の名前の間でバランスを取るための最良の形を模索し続けている。

中盤では、ロドリ獲得の試みが失敗に終わったにもかかわらず、ベルナルド・シウバがモウリーニョから大きな信頼を得ている。このポルトガル人は中盤の底でも、サイドを動き回るゲームメーカーとしても複数のポジションを担うことができ、指揮官の計算において重要な要素の一人となっている。

中盤の底のコンビをめぐる争いは激化しているようだ。オーレリアン・チュアメニ、フェデリコ・バルベルデ、ベルナルド・シウバがいる一方で、エドゥアルド・カマヴィンガは早期にトレーニングを開始してプレシーズン期間中に出場する大きな機会を得たにもかかわらず、依然として先発の保証の枠外にいる。

最終ラインについては、負傷者や選手のコンディションのばらつきにより、まだ状況は不透明だ。ただし、アルバロ・カレーラスはフェルラン・メンディの不在を活かし、プレシーズン期間中にチームで最も多く出場した選手となった。一方で「アス」は、マルク・ククレジャが今シーズン中のモウリーニョの計算において重要な要素の一人になると指摘している。

右サイドでは、トレント・アレクサンダー・アーノルドとデンゼル・ダンフリースの争いが開かれているようだ。一方でモウリーニョは、エデル・ミリトンの復帰とラウール・アセンシオの回復により、センターバックの選択肢が揃うのを待っている状態で、エスパニョール戦の開幕戦でのセンターバックのコンビ選びはまだ決着していない。

これに対し、アルダ・ギュレルはモウリーニョの計算に強く自らを刻み込んだ。プレシーズン期間中に機会を活かして2つの決定的なアシストを記録し、チームの攻撃面で最も有力な代替選手の一人となった。とりわけ4-2-3-1システムは、彼にゲームメーカーのポジションで輝くためのより大きなスペースを与える。

また、ブラヒム・ディアスは右ウイングにおける最優先の選択肢の一人としての地位を強化した。一方で若きカルロス・エスパイはプレシーズン期間中の最大の受益者となり、控えの序列で上昇し、前線でムバッペを補う存在として近づき、現時点でのモウリーニョの計算においてエンドリッキを上回った。

6試合の親善試合で5勝1分けの成績を収め、その間に直近243分間で無失点を保ったレアル・マドリードは、来る土曜日のエスパニョール戦に、チームの明確な初期の輪郭を持って臨む。ただし、いくつかのポジションはシーズン開幕とともに依然として争いと変更に開かれている。