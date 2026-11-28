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アラベス戦に臨むレアル・マドリーのスタメンには新たな顔ぶれが並んだ。ジョゼ・モウリーニョ監督は先発メンバーに明確な変更を加える決断を下した。チームに新たな血を注ぎ、一部の選手に出場機会を与えたいという意向の表れであり、ジュード・ベリンガムをはじめとする主力が本来のポジションに戻るとともに、ブラヒム・ディアスが先発起用された。

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発表されたスタメンによると、ポルトガル人指揮官は直近のチャンピオンズリーグの試合からメンバーを4人入れ替えた。最も注目すべきはブラヒム・ディアスの先発起用で、ディオマンデを休ませる決断を下した。注目のアラベス戦を前に、攻撃陣の選択に目を引く変更が加えられた形だ。

レアル・マドリーはGKにティボー・クルトワ、その前の最終ラインにバルベルデ、コナテ、ハイセン、ククレジャを並べる布陣で試合に臨む。中盤ではオーレリアン・チュアメニとアルダ・ギュレルが起用され、試合の主導権を握り、前線に必要なサポートを供給する役割を担う。

攻撃陣では、モウリーニョ監督はフランス人FWキリアン・エンバペの背後にブラヒム・ディアス、ジュード・ベリンガム、ヴィニシウス・ジュニオールを配置する。これによりチームは動きと攻撃の選択肢に多様性を得ることになり、個人での突破やライン間での動きを通じて、チャンスを作り出し相手ゴールに迫れる選手を複数そろえている。

新たなスタメンの最大の特徴の一つが、ベリンガムのトップ下への復帰だ。モウリーニョ監督は、攻撃の組み立てやチームのライン間をつなぐ役割でより大きな影響力を発揮できるエリアにベリンガムを戻すことを選んだ。動き出しとチャンスメイクの能力に加え、FWの背後から危険なエリアへ侵入する役割も生かす狙いがある。

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また、センターバックではコナテとハイセンのコンビが復帰した。最終ラインに異なる形をもたらす選択であり、先発復帰が予想されていた選手を起用したいというコーチングスタッフの意向を反映している。一方、ディオマンデの休養は、モウリーニョ監督がアラベス戦を前に行った4人の変更の中でも特に大きな決断の一つとなった。