ディアスがハキミの王座を奪取。「アトラスの黒豹」が示す5つの注目データ

モロッコ代表はワールドカップ決勝トーナメント1回戦のカナダ戦で、後半に3得点を奪い3-0で勝利し、強さを示した。

アシュラフ・ハキミの絶妙なパスからエズディン・オナヒが先制。ハキミはW杯通算15試合出場を達成し、アフリカ人最多記録を更新した。

ハキミはアシスト3本を記録し、1998年大会でタヘル・アル・ハルジがマークしたモロッコ人最多アシスト記録に並んだ。

終盤にはイブラヒム・ディアスがオナヒの2点目をアシストし、90+8分にはスフィアン・ラヒミへの決定的なパスも供給した。 これによりディアスはアフリカ人選手として大会初となる4アシストを記録。ハキミとアル・ハルジを上回り、アシストランキング首位のフランス人選手ミシェル・ウリセに1アシスト差に迫った。

この勝利で「アトラスの黒豹」は、ワールドカップのノックアウトステージでアフリカ勢として通算4勝目をマーク。これはアフリカ大陸全体が挙げた勝利数の半分に相当し、エジプト、ガーナ、セネガル、カメルーンがそれぞれ1勝ずつを挙げていた。 また、モロッコはアフリカ勢として初めて2度目のベスト8進出を果たし、カメルーン（1990年）、セネガル（2002年）、ガーナ（2010年）を上回った。

モロッコは5本中3得点を奪い、成功率60％は1966年以降のノックアウトステージ最高記録となった。