アルジェリア女子代表が、アフリカ・ネイションズカップで銅メダルを獲得した。3位決定戦でモロッコ女子代表と対戦し、90分を1-1の同点で終えた後、PK戦を3-2で制した一戦は、最後の瞬間まで緊張感に満ちた展開となった。

モロッコ代表は37分、ハナン・アイト・エルハジの決定的なパスからカウタル・アズラフがゴールを決めて先制。前半を通じてアルジェリア代表の同点への試みを退け、リードを保ったまま前半を折り返した。

後半開始とともに、モロッコ代表は47分にマリアム・アティクがゴールを挙げてリードを広げたかに思われたが、主審はビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）を確認した後にこのゴールを取り消し、試合は1点差のまま推移した。

アルジェリア代表は試合に戻ろうと圧力をかけ続け、それが83分に実を結んだ。ソフィア・ベルハレドのパスからリナ・ブーサハが同点ゴールを決め、試合終了数分前に対戦は振り出しに戻った。

終盤は大きな緊張をはらんだ。モロッコ代表が試合を決める貴重なチャンスを得たものの、ナヒラ・ベンジナが90+7分にPKを外して勝利を逃した。これは、男子のアフリカ選手権決勝でイブラヒム・ディアスがセネガル相手にPKを外し、その後0-1で敗れた場面を想起させるものだった。

試合が1-1の同点で終わった後、両代表は3位の座を決めるためPK戦に突入し、その結果はアルジェリア代表に微笑んだ。3-2で制したアルジェリア代表が、大会の銅メダルを手にした。