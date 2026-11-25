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パリ・サンジェルマンのサイドバック、アシュラフ・ハキミが水曜日夜のチャンピオンズリーグ、ローマ戦に出場し、同胞ハキム・ツィエクを上回ってモロッコ人選手の頂点に立った。

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エンリケ監督は、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節、本拠地「パルク・デ・プランス」にローマを迎えた一戦で、ハキミをパリ・サンジェルマンの先発メンバーに起用した。

主将マルキーニョスが不在のため、この試合ではハキミがキャプテンマークを巻いている。

先発メンバーは以下の通り。サフォノフ、ハキミ、ザバルニー、パチョ、メンデス、ネヴェス、ヴィティーニャ、ルイス、アクリウシュ、マユル、フェラン・トーレス。

フランスのデータサイト『スタッツ・フット』によると、ハキミはこの試合で欧州カップ戦通算84試合出場に到達し、83試合のツィエクを抜いて、歴代のモロッコ人選手で最多となった。

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ハキミの内訳は、チャンピオンズリーグが82試合、UEFAスーパーカップが2試合だ。

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ハキミはレアル・マドリー、インテル、ドルトムント、パリ・サンジェルマンでこれらの試合に出場してきた。

一方、現在ブラジルのボタフォゴに所属するツィエクは、チャンピオンズリーグ本大会で45試合、予選で14試合、ヨーロッパリーグで17試合、同大会の予選で6試合、さらにUEFAスーパーカップで1試合に出場している。

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ツィエクはチェルシー、アヤックス、ガラタサライ、そしてオランダのトゥエンテとヘーレンフェーンで欧州カップ戦を戦った。

ヴィティーニャも異例の記録

また『スタッツ・フット』によると、ヴィティーニャも異例の記録を打ち立てた。同一チーム、同一監督の下でチャンピオンズリーグの試合を一度も欠場することなく出場を続けた選手として、最多記録となったのだ。

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ヴィティーニャはエンリケ監督の下、パリ・サンジェルマンでチャンピオンズリーグ51試合に出場しており、このスペイン人指揮官の下でパリのクラブが戦った試合を一度も欠場したことがない。