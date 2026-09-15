Sport1の情報によれば、今季序盤のコロンビア人FWのここまでのパフォーマンスは「驚き」をもって受け止められているという。というのも、ディアスはとりわけ決定機を逃した場面で目立っているからだ。

すでにシャルケ04との0-0の試合結果が、バイエルン首脳陣の不満を招いたとされる。もっとも、S04のGKロリス・カリウスを破るだけの冷静さをゴール前で欠いていたのは、ディアスだけではなかった。先週日曜のSVエルファースベルク戦での2-1の辛勝でも、この左ウイングは再びビッグチャンスを逃し、チームメートのヨシプ・スタニシッチを激怒させた。

1-1で迎えた67分、ディアスは相手ペナルティーエリア内でミヒャエル・オリーセから見事なお膳立てを受けたが、まずボールをややもたつかせ、その後ヒールでネットに押し込もうとした。おそらくダイレクトで打つ方がより良い選択だっただろう。スタニシッチもそう考えていたようで、テレビカメラが捉えた映像では、ディアスの失敗に終わった技巧的なプレーの前から、すでに両腕を上げて喜んでいた。再び勝ち越すチャンスを逃すと、その顔には怒りがあらわになり、クロアチア代表DFは激しく腕を振り回した。

ディアスの右にいたハリー・ケインも、この場面を快く思ってはいなかった。ヒールを狙う前にパスが出ていれば、あとは無人のゴールに流し込むだけだった可能性が高かった。イングランド代表FWはその後、このプレーについて攻撃面の相棒にはっきりと意思表示しており、その5分後には自ら反転シュートで2-1のゴールを決めた。

バイエルン：ルイス・ディアスはすでに何度の決定機を逃している？

統計サイトFotMobによれば、ディアスにとってこれはブンデスリーガ3試合で早くも6度目の決定機逸だった。チャンピオンズリーグ（ボデ／グリムト戦）でもDFBポカール（VfLオスナブリュック戦）でも、彼の名前がスコアボードに載っていても、むしろ載っていなければならなかったほどだった。今季ここまで唯一のゴールは、VfBシュトゥットガルトとの開幕戦で5-1の試合終了間際に決めたもので、その前にもすでに2度のビッグチャンスを逃していた。

FCリヴァプールから加入した後のデビューシーズンにも、ディアスは一時「決定機を決められない選手」という評判を背負っていた。だが、その後はスイッチを切り替え、26ゴール23アシストを記録してヨーロッパ屈指の得点力を持つアタッカーへと飛躍した。シーズンのほぼ全体を通じて見せてきた傑出した数字を踏まえ、マックス・エーベルSDはエルファースベルク戦後、ディアスが近いうちに再びスイッチを入れられるはずだと楽観的な見方を示した。

「104試合の1部と111試合の2部でボーフム、フュルト、グラードバッハのためにプレーして1点も取ったことがない元DFの私が（編集部注）、ルチョ・ディアスにどうすればもっと上手く点を取れるかを語るべきなのか？ ルチョは今、流れをつかめていない」とエーベルは話し、こう強調した。「今日は何度かチャンスを逃した。いずれ彼もまた殻を破るだろう」