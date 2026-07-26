ブラジル代表のスター、ネイマール・ダ・シウバが、昨土曜のブラジルリーグでシャペコエンセ相手の敗戦の危機から自チーム、サントスを救い、劇的な引き分け（2－2）に持ち込んだ。しかし、ピッチ上での個人的な活躍も、チームの安定を脅かしかねない内部の混乱の発生を防ぐことはできなかった。ハーフタイム中に複数のチームメートと激しい口論を交わしたのだ。

ブラジルの「グローボ」が明かしたところによると、この元パリ・サンジェルマンの選手は、より若い一部の選手たち、とりわけガブリエル・ボンテンポとジョアン・アナニアスと激しい言い争いに発展したという。クラブは、この出来事が後半のチームのパフォーマンスに悪影響を及ぼし、ロッカールーム内の緊張を高めたと見ている。

2得点でも収まらぬ論争

ワールドカップ出場からの復帰後初出場となったネイマール（34歳）は、2得点を挙げる目覚ましい活躍を見せた。うち1点は前半に先制しながらも試合が敵チーム有利に傾いた後、後半アディショナルタイムに近い正規時間の終盤に決めたPKによるもので、チームを同点に追いつかせた。

しかし、舞台裏で起きたことがこのブラジル人スターの技術的な活躍を覆い隠す形となった。ブラジルのメディア報道によれば、ネイマールはボンテンポに辛辣な侮辱を浴びせ、「卑劣な奴」と呼び、来季はシャペコエンセを相手に2部リーグでプレーすることになると言い放ったという。これは彼のレベル低下を示唆したものだ。

否定と調査

ブラジル代表の歴代最多得点者に近しい者たちがこれらの非難に対して完全な沈黙を守る一方、ボンテンポとアナニアスの両者は、試合のハーフタイムに全体での議論があったことは認めたものの、メディアで取り沙汰された侮辱の存在については断固として否定した。

混乱の激化とチームの結束への潜在的な影響を受け、サントスのクラブ運営陣は、何が起きたのかの真相を突き止め、事件の詳細を完全に解明するため、緊急の内部調査を開始することを決定した。今後の試合を前に、緊張を抑え、チーム内の調和を取り戻そうとする試みである。