元イタリア代表およびラツィオのFWチロ・インモービレが、36歳での現役完全引退を発表した。パリFCでの最後の挑戦を経て、輝かしいサッカー人生に終止符を打つこととなった。

このイタリア人センターフォワードは、セリエAの歴史でも屈指の得点力を誇るストライカーの一人だ。フランスのクラブとの契約は2027年6月までとなる予定だったが、度重なる負傷への苦しみが、彼にスパイクを脱ぐ決断を促した。昨シーズンにチームで出場したわずか12試合で2得点2アシストを記録する成功を収めていたにもかかわらずのことだ。

インモービレは今年1月にパリFCへ加入していた。それ以前はボローニャで短期間を過ごし、シーズン序盤にわずか6試合の出場にとどまっていた。

「フットボール・イタリア」が伝えたところによると、このベテランFWは金曜日、パリFCのチームメイトに引退の決断を告げる際、涙をこらえきれずに号泣したという。その場では、公式戦656試合出場、キャリアを通じて350ゴールを記録したという類まれな戦績が振り返られた。

国際舞台では、インモービレはイタリアA代表として57試合で17得点を挙げ、アズーリの一員としてユーロ2020のタイトルを獲得した。また、セリエA得点王には4度輝いている。

インモービレはサレルニターナの下部組織でキャリアをスタートし、その後すぐにユヴェントスへ移籍。そこから長い旅が始まり、シエナ、グロッセート、ペスカーラ、ジェノア、トリノ、ボルシア・ドルトムント、セビージャ、ラツィオ、ベシクタシュ、ボローニャ、そして最後にパリFCと渡り歩いた。

インモービレのキャリアで最も際立ち、最も輝きを放った時代は、2016年から2024年までの8年間にわたって在籍したラツィオでのものであり、この間、彼はイタリアの首都のクラブの歴史にその名を金字塔として刻み込んだ。