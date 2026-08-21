フレンキー・デ・ヨングはカンプ・ノウでの登場時、自軍のファンから拍手だけでなく、数多くのブーイングも浴びせられた。スペイン紙『Mundo Deportivo』が報じている。

サポーターの不満は、とりわけこのオランダ人選手の負傷と、その後の治療への向き合い方に関係しているとみられる。デ・ヨングは北米で行われたワールドカップで、オランダ代表のユニフォームを着てプレーした際に靱帯を負傷しており、その実際の程度が明らかになったのは後になってからだった。

デ・ヨング、批判を否定 記者にも反撃

ただ、実際に怒りを招いたのは、この29歳が負傷の手術を執拗に拒み、その代わりに保存的な治療法を望んでいるとする報道だった。 しかし、デ・ヨング本人はこうした見方を断固として否定し、とりわけスペイン人記者ジェラール・ロメロの報道を批判した。

「真実ではないことが多く語られていると感じている」。そして、「できるだけ早く、しかも良い状態で戻るために、あらゆることをしている」と明確にした。

この負傷により、デ・ヨングは今後も数カ月にわたってFCバルセロナを欠場する見通しだ。もっとも、カタルーニャ勢はセントラルミッドフィールドに著名な代役を補強している。 ハンジ・フリック監督のチームには、つい最近ワールドチャンピオンになったばかりで、現在おそらく世界最高のミッドフィルダーであるロドリが加わった。

バルセロナはこのスペイン代表の獲得を少し前に正式発表しており、その対価としてマンチェスター・シティに7650万ユーロを支払う。ロドリは2030年までの契約にサインした。