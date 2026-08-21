フレンキー・デ・ヨングはカンプ・ノウで姿を見せた際、自軍のファンから拍手だけでなく、数多くのブーイングも浴びた。スペイン紙Mundo Deportivoが報じている。

サポーターの不満は、とりわけオランダ人MFの負傷と、その後の治療への向き合い方に関係しているとみられる。デ・ヨングは北米で行われたワールドカップでオランダ代表のユニフォームを着てプレーした際に靱帯損傷を負い、その実際の程度が明らかになったのは後になってからだった。

デ・ヨングが批判を否定、さらに記者を批判

ただ、実際の怒りを招いたのは、29歳の同選手が負傷に対する手術を執拗に拒み、代わりに保存的治療を望んでいるとする報道だった。しかし、デ・ヨング本人はこうした見方を断固として否定し、とりわけスペイン人記者ジェラール・ロメロの報道を批判した。

「真実ではないことがたくさん語られていると感じている」。また、「できるだけ早く、良いコンディションで戻るために、あらゆることをしている」と明言した。

負傷の影響により、デ・ヨングは今後も数カ月にわたってFCバルセロナを欠く見通しだ。もっとも、カタルーニャ勢はセンターミッドフィールドに著名な代役を補強している。ロドリが最近、ハンジ・フリック監督のチームに加わった。新たなワールドチャンピオンであり、現在おそらく世界最高のMFでもある。

バルセロナはこのスペイン代表の獲得を少し前に正式発表しており、そのためにマンチェスター・シティへ7650万ユーロを支払う。ロドリは2030年までの契約にサインした。