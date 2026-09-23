かつてユベントスで名をはせたストライカーは、この24歳に対する留保を隠さなかった。「彼はクラシックなセンターフォワードではない。なぜなら、そのポジションでプレーするならニアポストへの入り方に優れ、空中戦に強く、こぼれ球も含めて得点の感覚を持っていなければならないからだ。彼は下がってプレーする時の方が少し良く見える。どちらかといえばサポート役のストライカーだ」と、1996年のチャンピオンズリーグ優勝メンバーは語った。

ラバネッリはさらにこう続けた。「彼にはチームを次のレベルへ引き上げるだけのプロフィールがあるとは思わない。スパレッティにとって確かに役立つ存在にはなるだろう。だが、ユベントスに必要だったのは、スペースを使えて空中戦に強い選手だったと思う。なぜなら、彼らにはタッチライン際まで侵入できる選手が多くいるからだ。オシムヘンのような選手が理想的だっただろう」

それでもラバネッリは、レコードマイスターのチームが基本的には良い道を進んでいると見ている。「2年か3年のうちに、再びタイトルを獲れると思う。彼らの前にいる3チームは強いが、ユルディズ、アラヤベゴビッチ、コロ・ムアニ、そしておそらくもう1人のストライカーとともに、ユベントスはチームを再構築している。私の意見では、ユベントスにはすでにセリエA優勝の準備ができている選手が6人か7人いる」

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イタリア紙、ニック・ヴォルテマーデに批判と称賛

ラバネッリの批判は、ある意味で最近ヴォルテマーデに向けられていたイタリアメディアの厳しい評価にそのまま重なるものだ。ヴォルテマーデが60分から出場したUSサッスオーロ戦での2-3の敗戦後、たとえばラ・ガゼッタ・デッロ・スポルトは、このアタッカーについて「まだ多くを学び、イタリアリーグのレベルに慣れなければならない」と評した。同紙はさらに、「ストライカー陣はまだお互いを理解し合う必要がある」とし、ヴォルテマーデは「まだ正しいポジションを見つけることができていないように見える」と論じた。

一方でルチアーノ・スパレッティ監督は、そうした留保を打ち消そうと努め、ヨーロッパリーグのNECナイメヘン戦を前にこのアタッカーを擁護していた。「彼は加入時、特別良いコンディションではなかった。まずは状態を上げていかなければならない。私たちは彼をプレーさせる必要がある」

ヴォルテマーデの答えは、そのオランダ勢との一戦で示された。初めて先発に名を連ねると、2-0の場面で責任を引き受けた。ニコラス・ゴンサレスがドイツ人選手にPKのボールを渡す利他的な振る舞いを見せた後、ヴォルテマーデは35分にこれを決めて3-0とした。コロ・ムアニは途中出場後、試合終盤に5-0の最終スコアとなるゴールを決めた。

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ニック・ヴォルテマーデ、複雑な時期を振り返る

ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルトはその後、ヴォルテマーデの初ゴールが彼に「自信」を与え、この新戦力は今や「本当に飛躍できる」と記した。 コッリエレ・デッロ・スポルトは「ヴォルテマーデは戦い、初めてのPKでも冷静だった」と強調した。ヴォルテマーデ本人も試合後にこう語っている。「いい夜だった。でも、自分のパフォーマンスにはまだ完全には満足していない。チームを助けるために、もっと良くなりたい」

ヴォルテマーデはここ最近、複雑な時期を過ごしていた。約9000万ユーロでのVfBシュトゥットガルトからニューカッスル・ユナイテッドへの移籍後、この攻撃的選手はそこでほとんど考慮されなかった。事前にVfBのセバスティアン・ヘーネス監督と意見交換していた新監督マティアス・ヤイスレの就任後も、その控えという立場は変わらず、最終的にはトリノへのレンタル移籍につながった。

イングランドで出場機会を欠いていたにもかかわらず、この長身FWはすでにユリアン・ナーゲルスマン体制のW杯メンバーに入っていた。さらに新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップも、セルビアおよびギリシャとのネーションズリーグの今後の試合に向けた自身の2度目の招集メンバーにヴォルテマーデを選んだ。