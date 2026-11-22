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ルベン・アモリム監督は日曜日、フロジノーネに5-1で快勝したACミランの選手たちの戦術的な規律を称えた。指揮官は、セリエAの順位を上げ続けるチームに自身の構想が浸透していると考えている。

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サン・シーロで奏功した戦術的な柔軟性

ACミランのアモリム監督は、 容赦ない攻撃でフロジノーネを圧倒した 選手たちを絶賛した。この勝利はミランにとって士気を大きく高めるものとなった。サン・シーロに乗り込んだフロジノーネは、偽9番を置く3-4-3の布陣に変更。守備の背後に大きなスペースが生まれ、ミランはカウンターでそこを見事に突いた。ガブリエレ・カルヴァーニのオウンゴールに続き、ゴンサロ・ラモス、アルドン・ヤシャリ、アルファジョ・シセ、クリスティアン・プリシッチも得点し、圧倒的なパフォーマンスを締めくくった。

アモリム監督は『DAZN Italia』に「最も重要なのは、試合に向けたプランがあり、チームがそのプランを信じていることだ」と語った。「フロジノーネのことは、私と同じくらい皆さんも知っているだろう。彼らは徹底してプレッシャーをかけてくる。多くの勝ち点を積み重ねてサン・シーロに来るのだから、非常に勇敢に戦うだろうと分かっていた。ラビオ、モレイラ、プリシッチ、ラモスのスピードがあれば、攻守の切り替えからチャンスをつくれる。相手に合わせてプレーの仕方を少し変えた。私たちにとって良い夜になった」と、試合後の分析で付け加えた。

築き上げるプレー原則とポジションの柔軟性

プリシッチの絶え間ない動きは、フロジノーネのマンツーマン守備を崩す鍵となった。ミランは選手がポジションを入れ替えることで、突くべきスペースを生み出した。この勝利でチャンピオンズリーグ出場権獲得にも弾みをつけ、セリエA直近6試合で5勝目を挙げて4位の座を固めた。

アモリム監督は続けて、「私たちはプレーの原則を築き、試合への理解を深めている。フロジノーネがマンツーマンで守ることは分かっていた。だからプリシッチがあらゆるポジションにいるように見えたんだ。彼らが私たちについてくると分かっていたし、役割を入れ替えることで多くの脅威を生み出せた」と話した。

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ゴンサロ・ラモスの交代について説明

この夜に唯一水を差したのは、ゴールを決めた直後に筋肉の問題で交代を余儀なくされたラモスの状態だ。ファンは10代の逸材フランチェスコ・カマルダの投入を期待したかもしれないが、アモリム監督は代わりにアルファジョ・シセを選んだ。

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ベンチからの選手起用について問われたミランの指揮官は、「試合を見ただろう。私たちはペナルティーエリア付近で長い時間プレーしていたわけではなく、スペースは背後にあった。違う形で試合をコントロールしていたなら、カマルダを起用するのが適切だった。だが、シセはスピードを生かすプレーが非常にうまい。彼が相手を苦しめたのはボールをキープしたからではなく、背後への走り込みやパスによってだ。典型的なストライカーではない」と説明した。

ミランの大勝でラモスとヤシャリがそれぞれ節目のゴール

この勝利は、 10月中旬以来のゴールを記録したラモス と、ミランでの初ゴールを喜んだヤシャリにとって、特に大きな意味を持つものとなった。

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アモリム監督は最後に、「ゴールを決めたのがラモスだとは気づかなかった。それよりも2-0になったことが重要だった。ミランには試合をコントロールするために多くのゴールが必要だし、2-0になればフロジノーネはより多くの選手を前に出さなければならず、私たちにとってさらにスペースが生まれるからだ」と語った。