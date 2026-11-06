共有 GOALをGoogleでフォロー

ジョン・ユースタス監督は、金曜夜にプライド・パークで行われたボルトン戦で、先制を許しながら3－1の逆転勝利を収めたダービーの選手たちの精神力を称えた。この勝利により、自身の立場に対して高まりつつあったプレッシャーも和らいだ。ライアン・ニャンベ、ジャック・ロビンソン、リアン・ブリュースターが後半にそれぞれ得点し、ダービーは今季2勝目、ホーム初勝利、そして11試合ぶりの勝利を挙げた。

広告

前半を支配されたダービー、ボルトンに逆転勝利

ダービーはまたしても苦しい夜を迎えるかに見えた。前半はボルトンに主導権を握られ、42分に先制を許す。右サイドで好プレーを見せていたララサバルが前方へ抜け出し、ボックス内のルベン・ロドリゲスへクロスを送ると、ロドリゲスはヤコブ・ウィデル・ゼッテルストロムの脇を冷静に射抜いた。

しかし、後半開始から60秒もたたないうちに流れが変わる。モリスが左からクロスを上げ、フセイニが頭でそらすと、ファーポストにいたニャンベが押し込んだ。『スカイ・スポーツ』によると、キャリア通算309試合目の出場で初ゴールを決めた。

ロビンソンとブリュースターの得点でダービーが逆転

その3分後、ダービーは逆転に成功する。ボックス内に送られたボールをモリスが頭でつなぎ、今試合が初先発のロビンソンが至近距離から決めた。フセイニが内側に切り込んで放ったシュートは、ボーナムが見事に防ぎ、ボルトンの望みをつないだ。

アウェイのボルトンは同点を狙い、70分にはゲイルのクロスにサム・ダルビーが頭で合わせる。しかし、ゼッテルストロムが低い姿勢から前腕で防いだ。後半アディショナルタイム4分には、ブリュースターがララサバルからボールを奪ってボックス内に進入。シュートをゴール上隅に突き刺し、スタジアムを沸かせた。

広告 広告

ユースタス監督、ホーム初勝利を挙げたダービーの底力を称賛

ハーフタイムに布陣を変更したユースタス監督は、選手たちの反応を高く評価した。「ハーフタイムに布陣を変えたが、選手たちの反応は素晴らしかった。苦境に立たされ、リーグ戦でも調子が良くない中で、このチームの底力が表れた」と語り、こう続けた。「私たちが強く結束していることを示した。今回初先発した2人、シェーン・ダフィーとロビンソンは、大きな違いを生み出してくれた。今シーズンはずっと、ああした経験を欠いていた。選手たちがホーム初勝利を手にできて本当にうれしい」

Related Topics

ダービーの指揮官はさらに、こう語った。「どんなシーズンでも、本当に厳しい時期には自分たちのやっていることを信じ続けなければならない。私には素晴らしいスタッフがついているし、クラブ全体がチームを支えている。練習場の雰囲気は最高とは言えなかったが、それでもとても前向きだった。素晴らしいクラブだ」

ダービーとユースタス監督の今後は？

勝利を収めたものの、ダービーは依然として残留圏まで勝ち点4差。それでも、ずっと良い気分で代表ウィークを迎えられるだろう。ただ、ユースタス監督は気の緩みを戒め、「この勝利に浮かれすぎないことが本当に重要だ。ただ、喜ぶことも必要だ」と付け加えた。

広告

一方のボルトンは、前半の優勢を生かし切れなかったことを悔やむだろう。