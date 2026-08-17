Ruhr Nachrichtenの報道によると、準備期間の締めくくりとして毎年行われる食事会には、プロ選手に加えてその家族やボルシアのスタッフも招かれていたが、オーストリア人MFはごく短時間しか姿を見せなかったという。

それによれば、ザビッツァーはニーダーホーファー・コーレンベクにあるイェーガーハイムで開かれた、いわゆる「ファミリーデー」を、ラミ・ベンセバイニやファビオ・シウバら最後のドルトムントの選手たちが到着した直後にすでに後にしていた。正確な理由についてRuhr Nachrichtenは伝えていないものの、この行動にはさまざまな憶測を呼ぶ余地がある。

というのも、ザビッツァーは9月1日の移籍期限が切れる前にクラブを去る可能性があるからだ。すでに昨季、32歳の同選手はニコ・コバチの下で定位置をほぼ失っており、ジョーイ・フェールマンの加入が迫っていることで、その状況はさらに悪化する可能性がある。

オランダ人MFは、複数メディアの報道によればBVBとの契約締結が近いという。ドルトムントはフェールマンのPSVアイントホーフェンとの契約に含まれる契約解除条項を行使し、2200万～2500万ユーロとされる設定移籍金で27歳を獲得する見込みだ。

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マルセル・ザビッツァーはこの夏、BVBを去るのか？

直近ではBildも、ザビッツァーが基本的には移籍を想像できると報じていた。もしチャンピオンズリーグ出場クラブ、あるいはサウジアラビアのクラブからオファーが届くのであれば、という条件付きだ。

ドルトムントでオーストリア人MFは、伝えられるところによれば年間およそ800万ユーロの年俸を受け取っている。多くの他クラブにとっては、彼にそれだけの額を支払うのはほとんど不可能だろう。

32歳の同選手とドルトムントの契約は2027年まで残っており、そのため黒黄軍団にとっては今回の移籍市場が移籍金を生み出せる最後のチャンスとなる。

昨季、ザビッツァーは全公式戦で34試合に出場。1ゴール4アシストを記録した。