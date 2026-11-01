「5試合で4敗を喫するようでは、十分とは言えない」。オーストリア人指揮官は土曜日、ブレントフォードとのアウェー戦に0-2で敗れた後、そう語った。「今こそ、我々が物事を変え、私自身も変える時だ。これからそうする」

グラスナーは、チーム内でより厳しい姿勢を取ると表明した。「いくつかの点で、私は妥協しすぎていたかもしれないと感じている」。今後は「我々が何をしたいのか、何をしなければならないのか」を自ら決めるという。

さらにグラスナーは踏み込み、選手たちの責任を明確に指摘した。「選手たちがついてきてくれるなら、立て直しは可能だと思う。そうでなければ、6人目の監督が来るだけだ」

グラスナーは、成績不振が続けば自身が解任される可能性と、フォレストが2022年の再昇格以降、すでに5度監督を交代していることに言及した。その一方で、自身の置かれた状況はチームの他の面とは完全に切り離して考えている。

「私にとっては何の影響もない。それは見て分かると思う。私は家に帰り、家族と朝食を取る」。52歳の指揮官はそう話した。

「妥協は一切しない！」グラスナー、厳しい姿勢を表明

しかし、オーストリア人指揮官が意欲を失ったわけでは決してない。本人もフォレストでの取り組みがすでに失敗したとは考えていない。

「昨年と同じ、言葉が悪くて申し訳ないが、クソみたいな状況だ」とグラスナーは語った。「だからこそ、物事を変え、土台から立て直さなければならない。私にはそれがはっきりしているし、そうするつもりだ。しかも妥協はしない。一切だ！ 一切！ うまくいかなければ、彼らが私にそう知らせるだろう」

実際、監督のこの言葉を、取締役のトム・カートリッジやオーナーのギリシャ人億万長者エヴァンゲロス・マリナキスら首脳陣がどう受け止めるかは注目される。そしてもちろん、今季の公式戦でまだ1勝しか挙げていない選手たちがどう受け止めるかも同様だ。

その1勝は9月12日、アストン・ヴィラとのアウェー戦で挙げた2-0の勝利だ。その前後には計6敗を喫しており、うち5敗がリーグ戦、1敗がリーグカップでの敗退につながった。グラスナーは今夏、ロンドンのクリスタル・パレスでのわずか2年間を経てフォレストに移った。パレスではFAカップ、イングランド・スーパーカップ、UEFAカンファレンスリーグで優勝している。それ以前には、ブンデスリーガのVfLヴォルフスブルクとアイントラハト・フランクフルトで大きな成功を収めていた。