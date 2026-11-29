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パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、土曜日のロリアン戦でクラブ通算200試合出場を達成したウォーレン・ザイール＝エメリについて、チームメイトにプレゼントを買うべきだと冗談を飛ばした。パルク・デ・プランスで2-0と勝利した首位PSGはリーグ・アンで9連勝を飾り、2位との勝ち点差を6に広げた。

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PSG、粘るロリアンを退ける

エンリケ監督率いるPSGは第12節で再び勝ち点3を獲得した。 得点を挙げたのはセニー・マユルとウスマン・デンベレ。32分にマユルが均衡を破り、後半にはミカ・ゴッツの活発なプレーを経て、デンベレがカーブをかけたシュートで追加点を奪った。ロリアンも終盤に反撃の機会を迎えたが、イブラヒマ・バルデがPKを外し、デンボ・シラのシュートはポストを直撃。ホームのPSGがリードを守り抜いた。

エンリケ監督、MFの節目を称賛

試合の大半で主導権を握ったPSGだが、組織的な守備を見せるロリアンと、好セーブを連発したGKイヴォン・ムヴォゴを相手に苦戦を強いられた。

試合後、PSG TVの取材に応じたエンリケ監督は、ロリアンの粘り強さと若きMFの節目を称賛した。「ロリアンは守るためだけにここへ来たわけではないと思う。自分たちのプレーをして、我々を苦しめようとしていた。予想していたよりずっと良い試合だった。あれほど守備の良いチームと戦うのは非常に難しいが、我々は勝利に値したと思う。勝ち続けることは我々にとって非常に重要だ」

「ウォーレン？ チームにプレゼントを買うべきじゃないか？ いや、真面目な話、彼は素晴らしい選手で、特別な才能の持ち主であり、人柄も素晴らしい。だから我々も彼のことをうれしく思う。あの年齢でこれほど多くの試合に出場したのは見事だ。本当にうれしいよ！」

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ザイール＝エメリ、パリで歩んだ道のりを誇る

節目の試合でザイール＝エメリは終始プレーに関わり、前後半にそれぞれ遠距離からムヴォゴを脅かしたほか、デンベレのチャンスも演出。PSGは攻勢を続けた。

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幼い頃から所属するクラブでの通算200試合出場を振り返り、下部組織出身のザイール＝エメリはクラブの公式チャンネルにこう語った。「パリ・サンジェルマンで200試合。本当に素晴らしいことだ。このチームの一員としてそれだけの試合に出場できて、とてもうれしいし、誇りに思う。パリは私にとって最も大切なクラブだ」

「ここで育ち、下部組織を経てきた……ここであらゆることを経験したので、本当にうれしい。このチーム、この家族の中でプレーできるのは信じられないほど素晴らしいことだ。だから毎日を大切にし、全力を尽くして、人生を存分に楽しもうとしている！」

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「ロリアンはアウェーでもホームでも、いつも手ごわい相手だ。深い位置に非常にコンパクトな守備ブロックを敷き、プレスをかいくぐるのもうまい。僕たちは自分たちの試合運びができたし、良いプレーと良いプレスができた。今日勝てたことが何より大事だ」

首位PSG、勢いの維持を狙う

パリFCとの差を広げたことで、 PSGは優勝争いで主導権を握っている。 今後数週間で日程が過密になる中、エンリケ監督は国内での好調を維持したいところだ。ザイール＝エメリが力を発揮し、デンベレやマユルといった攻撃陣も得点を挙げる王者は、首位の座をさらに固められる状況にある。