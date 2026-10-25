FCバルセロナは昨夏、新戦力の獲得に約1億8000万ユーロを投じた。そのうち6000万ユーロは、MFロドリの移籍金としてマンチェスター・シティに支払っている。この移籍は十分に元が取れたと、ハンジ・フリック監督も考えている。

日曜日の夜、21時から行われるレアル・マドリーとのクラシコを前にした記者会見で、ドイツ人指揮官は30歳のロドリを絶賛した。ロドリはバルセロナに加入する前、スペイン代表としてワールドカップを制し、大会最優秀選手に選ばれている。

フリック監督はクラブの新戦力について、「彼はチームにとって大きな力になっている。その影響力は目にしてきたし、彼が我々のもとにいることをとてもうれしく思う。彼とペドリは中盤に高いクオリティーをもたらしている」と喜びを語った。

ロドリ、バルサ移籍前にレアル・マドリーの誘いを断る

ロドリは予想通り、フリック監督の下ですぐに中盤の主力に定着。2-4で敗れたPSG戦を除き、直近では8試合連続で先発している。契約は2030年までとなっている。

注目すべきは、ロドリがそれ以前、長くレアル・マドリーの獲得候補に挙がっていたことだ。しかし、2024年のバロンドール受賞者は最終的にレアル・マドリーの誘いを断り、バルサを選んだ。