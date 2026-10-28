クラブ・デポルティーボ・グアダラハラが2026-27シーズンのサードユニフォームを正式に発表した。象徴的な赤と白のストライプを取り払い、洗練された黒と金のデザインを採用。メキシコサッカー界では早くも活発な議論を呼んでいる。

ナイキの「エレンシア・サグラダ」企画の一環として製作された新ユニフォームは、メキシコの国技であるチャレリアを独自のデザインでたたえ、馬術にまつわる職人文化をトップレベルのサッカーウェアに取り入れた。

デザインの中心となるのは、胸元を横切る装飾的な金色の帯だ。チャロの儀礼用ベルトやジャケットによく施される、サボテンの繊維を使った手間のかかる刺繍「ピテアード」を模している。

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袖口と形の整ったポロシャツ風の襟にも金色の装飾を配し、全体に控えめな同系色の織り模様が入った漆黒の生地と対比させている。現在のクラブエンブレムは使わず、チーバスの歴史的な1908年のエンブレムにあった「C」と「G」を組み合わせたモノグラムを中央に復活させ、レトロで簡潔なデザインに仕上げた。

伝統を重視した外観の一方で、シャツにはナイキの最新パフォーマンス技術「Aero-FIT」を採用。通気性のある編み構造と、狙った箇所に空気を通す部分を生地に直接組み込んでいる。

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金色の胸元の帯に合わせ、背面の選手名と背番号には西部風の書体を取り入れた特製フォントを使用。一方、スポンサーのロゴは控えめな銀色で表現し、ユニフォームの主要な配色をすっきりと見せている。

今回の発表は、PUMAとの注目を集めた契約終了を経て続くチーバスとナイキの提携において、大胆なデザイン上の節目となる。初期販売分が急速に売れ、海外での販売も拡大するなか、グアダラハラのサポーターの関心は、チャロに着想を得たユニフォームがいつ初めてエスタディオ・アクロンの照明の下に登場するかに移っている。

購入：チーバスの2026-27シーズンのサードユニフォーム

チーバスの2026-27シーズンのサードユニフォームは、現在ワールド・サッカー・ショップで購入できる。



