チラベール、ドゥガリの侮辱発言に反論：「我々が対戦するのはフランスではなく、アフリカの代表チームだ」

パラグアイの伝説的GKチラベールは、2026年W杯ベスト16でフランスと対戦する前日に、フランス代表ドゥガリの挑発に反論。

チラベールはSNSで「1998年はフランスと戦ったが、今回はパラグアイがアフリカチームと戦うようなものだ」と投稿し、フランス代表の多様性を指摘した。

この発言は、1998年大会でフランス代表として優勝したドゥガリがラジオ局「モンテカルロ」のインタビューでパラグアイ代表を軽視したことに端を発している。元FWのドゥガリは次のように語っていた。 「パラグアイ代表は惨敗し、屈辱を味わうだろう。彼らは無力だから守備に徹するしかない。攻撃は惨憺たるものだ」

フェレス時代に活躍したチラベルトは、その発言を無視せず、 SNSで反論し、1998年W杯ベスト16での対戦を振り返った。当時フランスは延長23分にブランのゴールで1-0で勝利し、そのまま優勝した。

今回の論争は、チラヴェルトが最近巻き込まれた一連の対立の最新版だ。ここ数日、彼はグスタボ・アルバロ監督と公開で対立し、代表での役割を批判。さらにGKオルランド・ジルの能力にも疑問を呈し、ジルの妻が公に反論する事態となった。

両国は本日、フィラデルフィアのスタジアムで2026年W杯準々決勝進出を争う。試合前から異例の緊張感が漂う。