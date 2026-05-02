チュバ・アクポムはイプスウィッチ・タウンでプレミアリーグ昇格を果たし、数百万ユーロの移籍金でアヤックスを退団した

イプスウィッチ・タウンが1シーズンでプレミアリーグに復帰した。キエラン・マッケナ監督率いるチームは土曜のホームでQPRを3-0で下し、チャンピオンシップ2位以内を確保。これによりチュバ・アクポムのイプスウィッチ移籍が正式に決定した。

チャンピオンシップ優勝のコヴェントリー・シティがすでに昇格を決めていた一方、最終節を前に2位争いは接戦だった。イプスウィッチが勝てば安泰だったが、引き分け以下ならミルウォール、ミドルズブラ、サウサンプトンにもチャンスが残っていた。

アゾール・マトゥシワを先発、アクポムはベンチスタート。開始9分でジョージ・ハーストとジェイデン・フィロジーンのゴールで2-0とリードし、後半にはケイシー・マカティアが3点目を奪った。

イプスウィッチの昇格決定により、アコプムのアヤックス在籍は正式に終了。今季レンタル移籍していた30歳のストライカーは、昇格条件付きで900万ユーロ超の完全移籍義務が発生し、それが現実となった。

アクポムは2023年にミドルズブラから1200万ユーロ超でアヤックスに移籍し、公式戦68試合で23ゴール4アシストを記録した。

2025年冬にはリールへ半年間レンタルされた。昨年夏にアヤックスへ復帰した後、再びレンタルされたのがイプスウィッチだった。

なお、今季は公式戦31試合出場ながら2得点1アシストと結果を残せず、イプスウィッチがどの程度この移籍を歓迎しているかは不明だ。