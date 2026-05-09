チュバ・アクポムに続き、選手2人がアムステルダムを去る。アヤックスはすでに別れを告げた。

『アルゲメン・ダグブラッド』紙のヨハン・イナン氏によると、アヤックスはオレクサンドル・ジンチェンコとの契約を延長しないことが正式に決定した。29歳の左サイドバックは今冬の移籍市場でシーズン終了までの契約を結んでいたが、その契約は更新されない。

これにより、公式戦出場はわずか20分にとどまった。2月のホームでのフォルトゥナ・シッタルト戦（4-1）で左膝を負傷した。

移籍金150万ユーロを支払ったアヤックスにとって、スポーツ面でも財政面でも痛手だ。彼の年俸はアヤックスの新上限の2倍以上だったため、長期契約は当初から困難だった。

技術ディレクターのヨルディ・クライフはすでに決断し、クラブは別れの挨拶を済ませたという。

さらにクラブは、リヴァプールからレンタル加入していた24歳のGKヴィテズスラフ・ヤロスとも契約満了で別れた。彼は2月の練習で膝を大怪我していた。

買取オプションはなかったため、チェコ人GKはリバプールへ復帰する。ヤロスはアヤックスで26試合に出場した。

契約満了が迫るワウト・ウェグホルストと冨安健洋については、クルイフが今後判断する。両選手は他クラブと交渉できるが、残留の可能性も残っている。