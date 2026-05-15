チュニジア代表が、オランダ代表で4試合出場した兄をW杯に帯同。

チュニジアは金曜日、ワールドカップの最終メンバー26名を発表し、オランダ生まれのオマル・レキクが選ばれた。チュニジア代表は6月26日のグループステージでオランダ代表と対戦する。

オランダ代表で4試合出場したカリム・レキクの弟で、現在はスロベニアのNKマリボルに所属。オマルは24歳。数年前までスパルタ・ロッテルダムでプレーし、PSVとフェイエノールトのユースを経験した。

米国・カナダ・メキシコ開催のW杯は6月15日スウェーデン戦で開幕し、21日に日本、26日にオランダと対戦する。

代表で最も有名なのはバーンリーのハンニバル・メジュブリで、マンチェスター・ユナイテッドやセビージャでプレーした。また、2014年ドイツ代表優勝メンバーのサミ・ケディラの弟ラニ・ケディラも選ばれている。

チュニジア代表のW杯最終メンバー

GK：アイメン・ダメン（CSスファクシエン）、サブリ・ベン・ハッセン（エス・サヘル）、アブデルムヒブ・シャマック（クラブ・アフリカン）

DF：ヤン・ヴァレリー（ヤング・ボーイズ）、ムタズ・ネファティ（IFKノルチェピング）、 ディラン・ブロン（セルヴェットFC）、ラエド・チカウイ（USモナスティール）、モンタサール・タルビ（FCロリアン）、アデム・アルース（カシムパサ）、オマル・レキク（NKマリボル）、アリ・アブディ（OGCニース）、モハメド・ベン・フミダ（エスペランス）

MF：エリエス・スキリ（アイントラハト・フランクフルト）、アニス・ベン・スリマーン（ノリッジ・シティ）、ラニ・ケディラ（ユニオン・ベルリン）、モルタダ・ベン・オワネス（カシムパシャ）、イスマエル・ガルビ（FCアウクスブルク）、モハメド・ハジ＝マフムード（FCルガーノ）、ハンニバル・メジュルビ（バーンリー）

FW：エリアス・サアド（ハノーファー96）、ハリル・アヤリ（パリ・サンジェルマン）、エリアス・アシュリ（FCコペンハーゲン）、セバスチャン・トゥネクティ（セルティック）、ハゼム・マストゥーリ（ディナモ・マハチカラ）、フィラス・シャワット（クラブ・アフリカン）、ラヤン・エルウミ（バンクーバー・ホワイトキャップス）。