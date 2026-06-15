チュニジアサッカー協会は、サブリ・ラムーシ監督の解任を正式発表した。ワールドカップ開幕戦でスウェーデンに1-5で大敗したことが要因だ。

予選では無失点だったチュニジアだが、スウェーデン戦では5失点。直前のベルギーとの親善試合でも同じ課題が露呈していた。

DFオマル・レキクはスウェーデン戦後、「チームもチュニジア全体も恥ずかしい」と語り、「この不甲斐ないパフォーマンスの後、我々は鏡に映る自分たちと向き合わなければならない」と続けた。

「まずは自分たちを批判し、ミスを修正するよう努めなければならない。最善を尽くし、より良い姿を見せるために全力を尽くすことを約束する」とレキクは語った。

この事態を受け、ラムーシ監督は解任された。後任には、2025年からチュニジアサッカー協会テクニカルディレクターを務めるモンドヘル・ケバイエルが暫定監督として就任する。

ケバイエにとっては、2019～2022年の監督就任時に続き、再び最高峰の舞台で実力を示す機会となる。 在任中、アラブカップ準優勝、アフリカネイションズカップベスト8などの結果を残したが、守備的な戦術と創造性の欠如を批判された。

2022年のアフリカネイションズカップ後、成績が期待に届かず退任した。今回彼は短期間でチームを安定させ、W杯の被害を最小限に抑えるという難題に挑む。