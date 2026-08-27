モナコのグリマルディ・フォーラムで木曜夜、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグのリーグフェーズ組み合わせ抽選会が行われた。抽選の結果、パリ・サンジェルマン対FCバルセロナ、アーセナル対レアル・マドリー、マンチェスター・ユナイテッド対バイエルン・ミュンヘンなど、注目のビッグカードがいくつも実現している。

リーグフェーズの第1節は9月8日、9日、10日に行われる。1位から8位までのチームはラウンド16に直接進出し、9位から24位までのチームはまずプレーオフを戦う。

25位から36位までのチームはチャンピオンズリーグ、そして欧州の舞台から敗退となる。というのも、これらのチームはヨーロッパリーグに回ることもないからだ。

シャフタール・ドネツクはホームゲームをチェルシーのスタンフォード・ブリッジで戦う。すべてのクラブが各ポットから2クラブずつと対戦することになった。決勝は2027年6月5日、アトレティコ・マドリーのリヤド・エア・メトロポリターノで行われる。





ポット1の組み合わせ

パリ・サンジェルマン: FCバルセロナ（ホーム）、マンチェスター・シティ（アウェー）、ローマ（ホーム）、アストン・ビラ（アウェー）、ガラタサライ（ホーム）、ビジャレアル（アウェー）、スロバン・ブラチスラバ（ホーム）、コモ（アウェー）。

バイエルン・ミュンヘン: アーセナル（ホーム）、アトレティコ・マドリー（アウェー）、レアル・ベティス（ホーム）、マンチェスター・ユナイテッド（アウェー）、FKボデ／グリムト（ホーム）、リールOSC（アウェー）、スラビア・プラハ（ホーム）、バイキングFK（アウェー）。

レアル・マドリー: インテル（ホーム）、アーセナル（アウェー）、PSV（ホーム）、ローマ（アウェー）、RBライプツィヒ（ホーム）、シャフタール・ドネツク（アウェー）、LASK（ホーム）、AEKアテネ（アウェー）。

リバプール: アトレティコ・マドリー（ホーム）、インテル（アウェー）、FCポルト（ホーム）、クラブ・ブルージュ（アウェー）、ビジャレアル（ホーム）、フェネルバフチェ（アウェー）、RCランス（ホーム）、LASK（アウェー）。

インテル: リバプール（ホーム）、レアル・マドリー（アウェー）、クラブ・ブルージュ（ホーム）、ボルシア・ドルトムント（アウェー）、シャフタール・ドネツク（ホーム）、フェイエノールト（アウェー）、VfBシュトゥットガルト（ホーム）、スロバン・ブラチスラバ（アウェー）。

マンチェスター・シティ: パリSG（ホーム）、FCバルセロナ（アウェー）、スポルティング・ポルトガル（ホーム）、FCポルト（アウェー）、ナポリ（ホーム）、RBライプツィヒ（アウェー）、AEKアテネ（ホーム）、RCランス（アウェー）。

アーセナル: レアル・マドリー（ホーム）、バイエルン・ミュンヘン（アウェー）、ボルシア・ドルトムント（ホーム）、レアル・ベティス（アウェー）、リールOSC（ホーム）、ナポリ（アウェー）、サバフFK（ホーム）、スラビア・プラハ（アウェー）。

FCバルセロナ: マンチェスター・シティ（ホーム）、パリSG（アウェー）、アストン・ビラ（ホーム）、スポルティング・ポルトガル（アウェー）、フェイエノールト（ホーム）、ガラタサライ（アウェー）、コモ（ホーム）、サバフFK（アウェー）。

アトレティコ・マドリー: バイエルン・ミュンヘン（ホーム）、リバプール（アウェー）、マンチェスター・ユナイテッド（ホーム）、PSV（アウェー）、フェネルバフチェ（ホーム）、FKボデ／グリムト（アウェー）、バイキングFK（ホーム）、VfBシュトゥットガルト（アウェー）。





ポット2の組み合わせ

ボルシア・ドルトムント: インテル（ホーム）、アーセナル（アウェー）、レアル・ベティス（ホーム）、アストン・ビラ（アウェー）、ビジャレアル（ホーム）、FKボデ／グリムト（アウェー）、AEKアテネ（ホーム）、サバフFK（アウェー）。

ローマ: レアル・マドリー（ホーム）、パリSG（アウェー）、スポルティング・ポルトガル（ホーム）、マンチェスター・ユナイテッド（アウェー）、リールOSC（ホーム）、フェネルバフチェ（アウェー）、スロバン・ブラチスラバ（ホーム）、AEKアテネ（アウェー）。

スポルティング・ポルトガル: FCバルセロナ（ホーム）、マンチェスター・シティ（アウェー）、マンチェスター・ユナイテッド（ホーム）、ローマ（アウェー）、ガラタサライ（ホーム）、シャフタール・ドネツク（アウェー）、LASK（ホーム）、RCランス（アウェー）。

アストン・ビラ: パリSG（ホーム）、FCバルセロナ（アウェー）、ボルシア・ドルトムント（ホーム）、クラブ・ブルージュ（アウェー）、フェネルバフチェ（ホーム）、ガラタサライ（アウェー）、バイキングFK（ホーム）、スラビア・プラハ（アウェー）。

FCポルト: マンチェスター・シティ（ホーム）、リバプール（アウェー）、PSV（ホーム）、レアル・ベティス（アウェー）、ナポリ（ホーム）、フェイエノールト（アウェー）、スラビア・プラハ（ホーム）、LASK（アウェー）。

マンチェスター・ユナイテッド: バイエルン・ミュンヘン（ホーム）、アトレティコ・マドリー（アウェー）、ローマ（ホーム）、スポルティング・ポルトガル（アウェー）、RBライプツィヒ（ホーム）、ビジャレアル（アウェー）、サバフFK（ホーム）、コモ（アウェー）。

クラブ・ブルージュ: リバプール（ホーム）、インテル（アウェー）、アストン・ビラ（ホーム）、PSV（アウェー）、FKボデ／グリムト（ホーム）、ナポリ（アウェー）、RCランス（ホーム）、VfBシュトゥットガルト（アウェー）。

レアル・ベティス: アーセナル（ホーム）、バイエルン・ミュンヘン（アウェー）、FCポルト（ホーム）、ボルシア・ドルトムント（アウェー）、フェイエノールト（ホーム）、リールOSC（アウェー）、コモ（ホーム）、スロバン・ブラチスラバ（アウェー）。

PSV: アトレティコ・マドリー（ホーム）、レアル・マドリー（アウェー）、クラブ・ブルージュ（ホーム）、FCポルト（アウェー）、シャフタール・ドネツク（ホーム）、RBライプツィヒ（アウェー）、VfBシュトゥットガルト（ホーム）、バイキングFK（アウェー）。





ポット3の組み合わせ

フェイエノールト: インテル（ホーム）、FCバルセロナ（アウェー）、FCポルト（ホーム）、レアル・ベティス（アウェー）、RBライプツィヒ（ホーム）、ガラタサライ（アウェー）、コモ（ホーム）、バイキングFK（アウェー）。

リールOSC: バイエルン・ミュンヘン（ホーム）、アーセナル（アウェー）、レアル・ベティス（ホーム）、ローマ（アウェー）、ガラタサライ（ホーム）、FKボデ／グリムト（アウェー）、スロバン・ブラチスラバ（ホーム）、VfBシュトゥットガルト（アウェー）。

FKボデ／グリムト: アトレティコ・マドリー（ホーム）、バイエルン・ミュンヘン（アウェー）、ボルシア・ドルトムント（ホーム）、クラブ・ブルージュ（アウェー）、リールOSC（ホーム）、ナポリ（アウェー）、LASK（ホーム）、RCランス（アウェー）。

ナポリ: アーセナル（ホーム）、マンチェスター・シティ（アウェー）、クラブ・ブルージュ（ホーム）、FCポルト（アウェー）、FKボデ／グリムト（ホーム）、ビジャレアル（アウェー）、バイキングFK（ホーム）、サバフFK（アウェー）。

RBライプツィヒ: マンチェスター・シティ（ホーム）、レアル・マドリー（アウェー）、PSV（ホーム）、マンチェスター・ユナイテッド（アウェー）、シャフタール・ドネツク（ホーム）、フェイエノールト（アウェー）、RCランス（ホーム）、コモ（アウェー）。

ビジャレアル: パリSG（ホーム）、リバプール（アウェー）、マンチェスター・ユナイテッド（ホーム）、ボルシア・ドルトムント（アウェー）、ナポリ（ホーム）、フェネルバフチェ（アウェー）、サバフFK（ホーム）、スラビア・プラハ（アウェー）。

フェネルバフチェ: リバプール（ホーム）、アトレティコ・マドリー（アウェー）、ローマ（ホーム）、アストン・ビラ（アウェー）、ビジャレアル（ホーム）、シャフタール・ドネツク（アウェー）、スラビア・プラハ（ホーム）、LASK（アウェー）。

シャフタール・ドネツク: レアル・マドリー（ホーム）、インテル（アウェー）、スポルティング・ポルトガル（ホーム）、PSV（アウェー）、フェネルバフチェ（ホーム）、RBライプツィヒ（アウェー）、AEKアテネ（ホーム）、スロバン・ブラチスラバ（アウェー）。

ガラタサライ: FCバルセロナ（ホーム）、パリSG（アウェー）、アストン・ビラ（ホーム）、スポルティング・ポルトガル（アウェー）、フェイエノールト（ホーム）、リールOSC（アウェー）、VfBシュトゥットガルト（ホーム）、AEKアテネ（アウェー）。





ポット4の組み合わせ

スラビア・プラハ: アーセナル（ホーム）、バイエルン・ミュンヘン（アウェー）、アストン・ビラ（ホーム）、FCポルト（アウェー）、ビジャレアル（ホーム）、フェネルバフチェ（アウェー）、RCランス（ホーム）、サバフFK（アウェー）

スロバン・ブラチスラバ: インテル（ホーム）、パリSG（アウェー）、レアル・ベティス（ホーム）、ローマ（アウェー）、シャフタール・ドネツク（ホーム）、リールOSC（アウェー）、VfBシュトゥットガルト（ホーム）、LASK（アウェー）。

VfBシュトゥットガルト: アトレティコ・マドリー（ホーム）、インテル（アウェー）、クラブ・ブルージュ（ホーム）、PSV（アウェー）、リールOSC（ホーム）、ガラタサライ（アウェー）、バイキング（ホーム）、スロバン・ブラチスラバ（アウェー）。

AEKアテネ: レアル・マドリー（ホーム）、マンチェスター・シティ（アウェー）、ローマ（ホーム）、ボルシア・ドルトムント（アウェー）、ガラタサライ（ホーム）、シャフタール・ドネツク（アウェー）、LASK（ホーム）、コモ（アウェー）。

LASKリンツ: リバプール（ホーム）、レアル・マドリー（アウェー）、FCポルト（ホーム）、スポルティング・ポルトガル（アウェー）、フェネルバフチェ（ホーム）、FKボデ／グリムト（アウェー）、スロバン・ブラチスラバ（ホーム）AEKアテネ（アウェー）。

コモ: パリSG（ホーム）、FCバルセロナ（アウェー）、マンチェスター・ユナイテッド（ホーム）、レアル・ベティス（アウェー）、RBライプツィヒ（ホーム）、フェイエノールト（アウェー）、AEKアテネ（ホーム）、RCランス（アウェー）。

RCランス: マンチェスター・シティ（ホーム）、リバプール（アウェー）、スポルティング・ポルトガル（ホーム）、クラブ・ブルージュ（アウェー）、FKボデ／グリムト（ホーム）、RBライプツィヒ（アウェー）、コモ（ホーム）、スラビア・プラハ（アウェー）。

バイキングFK: バイエルン・ミュンヘン（ホーム）、アトレティコ・マドリー（アウェー）、PSV（ホーム）、アストン・ビラ（アウェー）、フェイエノールト（ホーム）、ナポリ（アウェー）、サバフFK（ホーム）、VfBシュトゥットガルト（アウェー）。

サバフFK: FCバルセロナ（ホーム）、アーセナル（アウェー）、ボルシア・ドルトムント（ホーム）、マンチェスター・ユナイテッド（アウェー）、ナポリ（ホーム）、ビジャレアル（アウェー）、スラビア・プラハ（ホーム）、バイキングFK（アウェー）。







