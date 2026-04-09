チャンピオンズリーグ準々決勝の「呪い」から生き残ったのはパリ・サンジェルマンだけだ。

パリ・サンジェルマンは、先週火水に開催されたチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で起きた「呪い」を唯一免れた。
PSGはパルク・デ・プランスでリヴァプールを2-0で下し、ホームで勝った唯一のチームとなった。
次週火曜のアンフィールドでの第2戦で準決勝進出チームが決まり、バイエルン対レアルの勝者と対戦する。
一方、ホームで第1戦を戦った残り3クラブは敗れ、敗退の危機に立たされている。
レアル・マドリードはホームでバイエルンに1-2で敗れ、決定機を逃さなければ更大差が付いていた。
スポルティング・リスボンはホームでアーセナルに0-1、アディショナルタイムのハフェルツのゴールで敗れた。
バルセロナもホームでアトレティコに0-2と敗れ、来週のメトロポリターノでの第2戦は苦戦が予想される。
ホームで負けた3チームは、敵地で逆転するしかないが、それはほぼ不可能だ。
来週火曜にはアンフィールドでリヴァプール対パリ・サンジェルマン、メトロポリターノでアトレティコ対バルセロナが行われる。
水曜日はレアル・マドリードがアリアンツ・アレーナでバイエルンと、アーセナルがエミレーツでスポルティングと対戦する。
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