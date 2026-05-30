チャンピオンズリーグ決勝で敗れたミケル・アルテタ監督は落胆を隠せなかった。土曜日のパリ・サンジェルマン対アーセナルは90分と120分終了時とも1－1。勝敗はPK戦に委ねられ、PSGが上回った。

試合後、アルテタ監督は「今の気持ち？ 痛みだ…」と会見で述べ、「PSGとルイス・エンリケに祝福を。彼らは世界最高だ」と続けた。

「私たちは大きなタイトル（プレミアリーグ）を勝ち取ったが、最大のタイトル（チャンピオンズリーグ）は取れなかった。PK戦の末に決勝で負けた痛みは、誰にも和らげられない。」

「選手やスタッフには100万回『ありがとう』と言っても足りない。共に過ごした喜びと瞬間が何よりも大切だ」

アーセナルの最後のPKはガブリエル・マガリャエスが決められなかった。「彼は最後のPKを蹴りたがっていたし、練習でも成功していた」とアルテタは語った。

延長戦でノニ・マドゥエケがヌノ・メンデスと競り合って倒された場面については「PKになってもおかしくない」と主張した。

勝利したルイス・エンリケ監督は「両チームとも勝つに値したが、シーズンを通した我々のパフォーマンスを考えれば当然の優勝だ」と語った。

「アーセナルにとっては試合は最高の形で始まった」と、カイ・ハヴェルツの早期得点を指して語った。「その後、彼らはよく守った。非常に厳しい試合だった。彼らは本当に良くやった。」

PSGは2年連続2度目の優勝。アーセナルは依然として初制覇ならず。