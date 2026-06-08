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(191227) -- BEIJING, Dec. 27, 2019 -- File photo taken on June 1, 2019 shows players of Liverpool celebrating their championship on the podium after the UEFA Champions League final match between two British teams Liverpool and Tottenham Hotspur in Madrid, Spain. On June 1, Liverpool won an all-English UEFA Champions League final, beating Tottenham Hotspur 2-0 to win the title for the sixth time. The Reds had last won Europe s premier club tournament in 2005, when they beat AC Milan on penalties following an epic 3-3 draw after extra-time. Continuing their stellar 2019, Liverpool then clinched the FIFA Club World Cup title for the first time after beating Copa Libertadores winners Flamengo 1-0 on December 21. )TOP 10 WORLD SPORTS NEWS EVENTS IN 2019 TOP 10 WORLD SPORTS NEWS EVENTS IN 2019 GuoxQiudaImago
Jeroen van Poppel

翻訳者：

チャンピオンズリーグ決勝で得点を挙げた選手が、わずか31歳で現役を引退した。

ディヴォック・オリギ

ディヴォック・オリギは月曜日、31歳で現役を引退した。2023年5月以降公式戦に出ておらず、昨冬ACミランを退団してからは無所属だった。

オリギはチャンピオンズリーグのトロフィーを手にした写真とともに『The Players Tribune』に寄稿し、「選手としてこのスポーツでの目標は達成した」と綴った。「最大の舞台でプレーし、最も重要なタイトルを獲得し、子供の頃の夢を叶えた」。家族、チームメイト、コーチ、サポーターへの感謝も述べている。

別れの手紙では、2014年W杯でのブレークも振り返った。19歳だったオリギはロシア戦で決勝点を挙げ、ベルギーのベスト16進出に貢献。同国最年少得点者となった。

大会直後にリヴァプールへ加入し、ファンに愛された。 レギュラーではなかったが、大舞台で得点を重ねた。18-19年のCLではバルセロナとの準決勝で2得点、トッテナムとの決勝でも1得点を挙げ、優勝に貢献した。

2018年にはウルヴァーハンプトン移籍目前だったものの残留し、数か月後にCL制覇で報われた。この決断には信仰が影響したという。

リヴァプールを退団した後はACミランやノッティンガム・フォレスト（レンタル）で結果を残せず、12月以降無所属だった。

代表戦32試合に出場し、リヴァプールではチャンピオンズリーグ、プレミアリーグ、FAカップ、リーグカップを制した。今後はファッション、起業、選手エージェント業に注力する。彼は「後悔なく振り返れる時、それは別れの時だ」と結んだ。

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