チャンピオンズリーグ決勝で得点を挙げた選手が、わずか31歳で現役を引退した。

ディヴォック・オリギは月曜日、31歳で現役を引退した。2023年5月以降公式戦に出ておらず、昨冬ACミランを退団してからは無所属だった。

オリギはチャンピオンズリーグのトロフィーを手にした写真とともに『The Players Tribune』に寄稿し、「選手としてこのスポーツでの目標は達成した」と綴った。「最大の舞台でプレーし、最も重要なタイトルを獲得し、子供の頃の夢を叶えた」。家族、チームメイト、コーチ、サポーターへの感謝も述べている。

別れの手紙では、2014年W杯でのブレークも振り返った。19歳だったオリギはロシア戦で決勝点を挙げ、ベルギーのベスト16進出に貢献。同国最年少得点者となった。

大会直後にリヴァプールへ加入し、ファンに愛された。 レギュラーではなかったが、大舞台で得点を重ねた。18-19年のCLではバルセロナとの準決勝で2得点、トッテナムとの決勝でも1得点を挙げ、優勝に貢献した。

2018年にはウルヴァーハンプトン移籍目前だったものの残留し、数か月後にCL制覇で報われた。この決断には信仰が影響したという。

リヴァプールを退団した後はACミランやノッティンガム・フォレスト（レンタル）で結果を残せず、12月以降無所属だった。

代表戦32試合に出場し、リヴァプールではチャンピオンズリーグ、プレミアリーグ、FAカップ、リーグカップを制した。今後はファッション、起業、選手エージェント業に注力する。彼は「後悔なく振り返れる時、それは別れの時だ」と結んだ。