ジャーナリストのララニャガ氏は、キリアン・ムバッペがバロンドール受賞よりも、レアル・マドリードでのチャンピオンズリーグ制覇を選ぶだろうとの見方を示した。スペインの名門クラブでの集団的な栄冠を、個人タイトルよりも優先するという議論の中でのことだ。

ララニャガ氏は番組「エル・パルティダソ・デ・コペ」に出演した際、その見方はムバッペがレアル・マドリードの歴史の一部になりたいと語った発言に基づくものだと述べ、クラブとともにチャンピオンズリーグを制することは、チームの歴史にその名を刻む集団的な栄誉を彼にもたらすと説明した。

ララニャガ氏はムバッペに対する自身の立場を客観的に語り、選手が公の場である発言をしながら心の中では逆のことを考えていると仮定するのは筋が通らないとの見解を示した。そのため、彼の立場は明確だと考えており、「彼はチャンピオンズリーグを選ぶだろう」と述べた。これはレアル・マドリードの歴史の中に足跡を残したいという公言された願望に基づくもので、名は「そうやって歴史に刻まれる」というものだ。

一方でララニャガ氏は、別の観点も示した。それは、バロンドールがサッカー選手にとって魅力的である可能性があるというものだ。というのも、それは明確な個人的評価を与え、受賞者の名前とイメージに結びつくため、一部の選手にとっては、チームでチャンピオンズリーグを制するよりも、より個人的な形で自らを歴史に刻むものだと映る可能性があるからだ。