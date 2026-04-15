チャンピオンズリーグを制するのはパリ・サンジェルマンではなくバイエルン・ミュンヘンだ。Voetbalzoneでは毎日、オランダのトップクラブに関する話題を紹介し、伝統的なトップ3以外のチームにもスポットライトを当てる。今回は火曜と水曜に開催されるチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦に注目する。 バイエルンは先週火曜日、敵地でレアル・マドリードを2-1で下した。このリードを守り、さらに優勝できるか。あなたの意見をコメント欄でお聞かせください！

バイエルンは先週火曜日、サンティアゴ・ベルナベウでの第1戦を1－2で制した。試合の大半を支配したが1点を許し、第2戦も緊張感のある一戦になりそうだ。

前半終了間際、ヴィニシウス・ジュニオールのミスをきっかけにニャブリがスルーパスを送ると、ディアスがルニンとの一対一を制し先制。

後半開始直後、パブロヴィッチがボールを奪い、オリゼ経由でケインが追加点。 フランス人選手はさらにボールをストライカーへ横に流し、ケインはペナルティエリアの端から右下隅へ見事にシュートを決めた。この後、レアル・マドリードはマヌエル・ノイアーが守るゴールへ猛攻を仕掛けた。トレント・アレクサンダー＝アーノルドの素晴らしいクロスから、キリアン・エムバペがファーサイドでボールを押し込んだ。

レアルにとって準決勝進出は十分可能だ。ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームは今シーズン安定しており、45試合でわずか2敗。攻撃陣は141得点を挙げて好調だ。

次ラウンドに進出すれば、対戦相手はリヴァプールに合計4-0で勝ったパリ・サンジェルマンだ。ルイス・エンリケ監督率いるチームにとって、バイエルンは望ましくない相手だろう。過去5回の対戦ではバイエルンが4勝している。

2019/20チャンピオンズリーグ王者は多くの専門家が本命視する。もう一方のブロックには火曜にバルセロナを合計3－2で破ったアトレティコ・マドリードがいる。残り1枠は水曜のアーセナル対スポルティング・リスボンの勝者だ。

さらにバイエルンは国内リーグでも35度目の優勝に王手をかけており、日曜に3位シュトゥットガルトに勝てば事実上のブンデスリーガ制覇となる。 さらにDFBポカールを制すれば、クラブ史上2度目の「トリプル」達成となる。