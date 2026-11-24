PSVは火曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでレアル・マドリーに1-5で大敗した。ピーター・ボス監督率いるチームにとって、期待外れの結果となった。『Voetbalzone』は恒例の採点を行い、PSVの先発選手と45分以上プレーした選手を評価した。
PSVは前半に好調ぶりを見せ、ルベン・ファン・ボメルが何度もチャンスを作った。佐野航大とセルジーニョ・デストもスペインの強豪を相手に存在感を示した。イヴァン・ペリシッチがPKを獲得し、PSVは0-1とリードして前半を終えた。
後半はジュード・ベリンガムを中心にレアル・マドリーが攻勢を強め、PSVはほとんどなすすべがなかった。特に佐野の脆さが目立ったが、チームメートも十分な抵抗を見せられなかった。
レアル・マドリーはサンティアゴ・ベルナベウの観客を大いに沸かせ、見事な5-1の勝利を収めた。ピーター・ボス監督とチームにとって、チャンピオンズリーグでの痛ましい夜となった。まずは傷を癒やすしかない。
PSVの採点：
マテイ・コヴァル 7
セルジーニョ・デスト 6
ルチャレル・ヘールトロイダ 5.5
アルマンド・オビスポ 6.5
フィリップ・コスティッチ 5
佐野航大 6
スベン・マイナンス 6
パウル・ヴァナー 5
イヴァン・ペリシッチ 6
フース・ティル 6
ルベン・ファン・ボメル 7.5
エスミル・バイラクタレヴィッチ 5.5