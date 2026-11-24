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PSVは火曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでレアル・マドリーに1-5で大敗した。ピーター・ボス監督率いるチームにとって、期待外れの結果となった。『Voetbalzone』は恒例の採点を行い、PSVの先発選手と45分以上プレーした選手を評価した。

PSVは前半に好調ぶりを見せ、ルベン・ファン・ボメルが何度もチャンスを作った。佐野航大とセルジーニョ・デストもスペインの強豪を相手に存在感を示した。イヴァン・ペリシッチがPKを獲得し、PSVは0-1とリードして前半を終えた。

後半はジュード・ベリンガムを中心にレアル・マドリーが攻勢を強め、PSVはほとんどなすすべがなかった。特に佐野の脆さが目立ったが、チームメートも十分な抵抗を見せられなかった。

レアル・マドリーはサンティアゴ・ベルナベウの観客を大いに沸かせ、見事な5-1の勝利を収めた。ピーター・ボス監督とチームにとって、チャンピオンズリーグでの痛ましい夜となった。まずは傷を癒やすしかない。

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PSVの採点：

マテイ・コヴァル 7

セルジーニョ・デスト 6

ルチャレル・ヘールトロイダ 5.5

アルマンド・オビスポ 6.5

フィリップ・コスティッチ 5

佐野航大 6

スベン・マイナンス 6

パウル・ヴァナー 5

イヴァン・ペリシッチ 6

フース・ティル 6

ルベン・ファン・ボメル 7.5



エスミル・バイラクタレヴィッチ 5.5

