PSVは火曜日、チャンピオンズリーグのグループステージでFCポルトに敵地で0-1の勝利を収めた。ペーター・ボス監督率いるチームが粘り強さを見せ、欧州での初勝利も手にした。Voetbalzoneは恒例の先発選手採点を実施。ルチャレル・ヘールトロイダが最高評価を得た一方、マテイ・コヴァージュは無失点にもかかわらず及第点に届かなかった。

マテイ・コヴァージュ：5

セルジーニョ・デスト：6.5

デストは攻撃に貢献した一方、序盤は守備で時折もろさを見せた。右サイドバックのデストはポルトで、たびたびホームチームの脅威となった俊足の左ウイング、オスカル・ピエトゥシェフスキと対峙。それでも、チャンピオンズリーグのグループステージ第3戦でしっかりと持ちこたえた。

ルチャレル・ヘールトロイダ：8

ヤレク・ガシオロフスキ：7

ガシオロフスキはポルトでボス監督に実力を示す機会を得て、特に前半は安定したプレーを見せた。PSVの指揮官は通常、センターバックにヘールトロイダとアルマンド・オビスポを起用するが、この試合ではガシオロフスキがヘールトロイダとコンビを組んだ。その布陣は機能し、ポルトをホームで無得点に抑えた。

フィリップ・コスティッチ：6

左サイドバックのコスティッチは前半終了間際、PSVに先制点をもたらすチャンスを迎えたが、シュートはサイドネットに当たった。左サイドで精力的に動き、攻撃に加わる機会をうかがった。守備での無失点にも貢献し、PSVはチャンピオンズリーグで勝ち点を4に伸ばした。

佐野航大：6

マウロ・ジュニオール：6

スフェン・マイナンス：6.5

エスミル・バイラクタレヴィッチ：7.5

フース・ティル：7

この試合、ボス監督に最前線のストライカーとして起用されたティルは、ポルトガルで指揮官の信頼に応えた。ミッドフィールダー兼アタッカーのティルは、PSVの流れるような攻撃から、試合開始から約1時間が経過したところでファーサイドからボールを押し込んだ。アイントホーフェンから乗り込んだPSVにとって、これが決勝点となり、今大会初の勝ち点3を手にした。

イヴァン・ペリシッチ：6

ベテランのペリシッチは早い時間帯に絶好機を迎えたが、ヘディングシュートがポルトのゴールを越え、悔しさを見せた。負傷したルベン・ファン・ボメルの不在を受け、左サイドで先発。経験と尽きることのない献身性で、前半に先制の機会を生かせなかったPSVを再び支えた。