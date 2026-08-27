モナコのグリマルディ・フォーラムで木曜夜、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズの組み合わせ抽選会が行われた。抽選の結果、パリ・サンジェルマン対バルセロナ、アーセナル対レアル・マドリー、マンチェスター・ユナイテッド対バイエルン・ミュンヘンなど、屈指のビッグカードが生まれている。
リーグフェーズの第1節は9月8日、9日、10日に行われる。1位から8位のチームはラウンド16に直接進出し、9位から24位のチームはまずプレーオフを戦う。
25位から36位のチームはチャンピオンズリーグと欧州の舞台から敗退となる。これらのチームはヨーロッパリーグに回ることもない。
シャフタール・ドネツクはホームゲームをチェルシーのスタンフォード・ブリッジで行う。全クラブが各ポットから2クラブずつと対戦する。決勝は2027年6月5日、アトレティコ・マドリーのリヤド・エア・メトロポリターノで行われる。
ポット1の組み合わせ
パリ・サンジェルマン: バルセロナ（H）、マンチェスター・シティ（A）、ローマ（H）、アストン・ヴィラ（A）、ガラタサライ（H）、ビジャレアル（A）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（H）、コモ（A）。
バイエルン・ミュンヘン: アーセナル（H）、アトレティコ・マドリー（A）、ベティス（H）、マンチェスター・ユナイテッド（A）、FKボデ／グリムト（H）、リールOSC（A）、スラヴィア・プラハ（H）、バイキングFK（A）。
レアル・マドリー: インテル（H）、アーセナル（A）、PSV（H）、ローマ（A）、RBライプツィヒ（H）、シャフタール・ドネツク（A）、LASK（H）、AEKアテネ（A）。
リヴァプール: アトレティコ・マドリー（H）、インテル（A）、ポルト（H）、クラブ・ブルッヘ（A）、ビジャレアル（H）、フェネルバフチェ（A）、RCランス（H）、LASK（A）。
インテル: リヴァプール（H）、レアル・マドリー（A）、クラブ・ブルッヘ（H）、ボルシア・ドルトムント（A）、シャフタール・ドネツク（H）、フェイエノールト（A）、シュツットガルト（H）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（A）。
マンチェスター・シティ: パリSG（H）、バルセロナ（A）、スポルティング・ポルトガル（H）、ポルト（A）、ナポリ（H）、RBライプツィヒ（A）、AEKアテネ（H）、RCランス（A）。
アーセナル: レアル・マドリー（H）、バイエルン・ミュンヘン（A）、ボルシア・ドルトムント（H）、ベティス（A）、リールOSC（H）、ナポリ（A）、サバフFK（H）、スラヴィア・プラハ（A）。
バルセロナ: マンチェスター・シティ（H）、パリSG（A）、アストン・ヴィラ（H）、スポルティング・ポルトガル（A）、フェイエノールト（H）、ガラタサライ（A）、コモ（H）、サバフFK（A）。
アトレティコ・マドリー: バイエルン・ミュンヘン（H）、リヴァプール（A）、マンチェスター・ユナイテッド（H）、PSV（A）、フェネルバフチェ（H）、FKボデ／グリムト（A）、バイキングFK（H）、シュツットガルト（A）。
ポット2の組み合わせ
ボルシア・ドルトムント: インテル（H）、アーセナル（A）、ベティス（H）、アストン・ヴィラ（A）、ビジャレアル（H）、FKボデ／グリムト（A）、AEKアテネ（H）、サバフFK（A）。
ローマ: レアル・マドリー（H）、パリSG（A）、スポルティング・ポルトガル（H）、マンチェスター・ユナイテッド（A）、リールOSC（H）、フェネルバフチェ（A）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（H）、AEKアテネ（A）。
スポルティング・ポルトガル: バルセロナ（H）、マンチェスター・シティ（A）、マンチェスター・ユナイテッド（H）、ローマ（A）、ガラタサライ（H）、シャフタール・ドネツク（A）、LASK（H）、RCランス（A）。
アストン・ヴィラ: パリSG（H）、バルセロナ（A）、ボルシア・ドルトムント（H）、クラブ・ブルッヘ（A）、フェネルバフチェ（H）、ガラタサライ（A）、バイキングFK（H）、スラヴィア・プラハ（A）。
ポルト: マンチェスター・シティ（H）、リヴァプール（A）、PSV（H）、ベティス（A）、ナポリ（H）、フェイエノールト（A）、スラヴィア・プラハ（H）、LASK（A）。
マンチェスター・ユナイテッド: バイエルン・ミュンヘン（H）、アトレティコ・マドリー（A）、ローマ（H）、スポルティング・ポルトガル（A）、RBライプツィヒ（H）、ビジャレアル（A）、サバフFK（H）、コモ（A）。
クラブ・ブルッヘ: リヴァプール（H）、インテル（A）、アストン・ヴィラ（H）、PSV（A）、FKボデ／グリムト（H）、ナポリ（A）、RCランス（H）、シュツットガルト（A）。
ベティス: アーセナル（H）、バイエルン・ミュンヘン（A）、ポルト（H）、ボルシア・ドルトムント（A）、フェイエノールト（H）、リールOSC（A）、コモ（H）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（A）。
PSV: アトレティコ・マドリー（H）、レアル・マドリー（A）、クラブ・ブルッヘ（H）、ポルト（A）、シャフタール・ドネツク（H）、RBライプツィヒ（A）、シュツットガルト（H）、バイキングFK（A）。
ポット3の組み合わせ
フェイエノールト: インテル（H）、バルセロナ（A）、ポルト（H）、ベティス（A）、RBライプツィヒ（H）、ガラタサライ（A）、コモ（H）、バイキングFK（A）。
リールOSC: バイエルン・ミュンヘン（H）、アーセナル（A）、ベティス（H）、ローマ（A）、ガラタサライ（H）、FKボデ／グリムト（A）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（H）、シュツットガルト（A）。
FKボデ／グリムト: アトレティコ・マドリー（H）、バイエルン・ミュンヘン（A）、ボルシア・ドルトムント（H）、クラブ・ブルッヘ（A）、リールOSC（H）、ナポリ（A）、LASK（H）、RCランス（A）。
ナポリ: アーセナル（H）、マンチェスター・シティ（A）、クラブ・ブルッヘ（H）、ポルト（A）、FKボデ／グリムト（H）、ビジャレアル（A）、バイキングFK（H）、サバフFK（A）。
RBライプツィヒ: マンチェスター・シティ（H）、レアル・マドリー（A）、PSV（H）、マンチェスター・ユナイテッド（A）、シャフタール・ドネツク（H）、フェイエノールト（A）、RCランス（H）、コモ（A）。
ビジャレアル: パリSG（H）、リヴァプール（A）、マンチェスター・ユナイテッド（H）、ボルシア・ドルトムント（A）、ナポリ（H）、フェネルバフチェ（A）、サバフFK（H）、スラヴィア・プラハ（A）。
フェネルバフチェ: リヴァプール（H）、アトレティコ・マドリー（A）、ローマ（H）、アストン・ヴィラ（A）、ビジャレアル（H）、シャフタール・ドネツク（A）、スラヴィア・プラハ（H）、LASK（A）。
シャフタール・ドネツク: レアル・マドリー（H）、インテル（A）、スポルティング・ポルトガル（H）、PSV（A）、フェネルバフチェ（H）、RBライプツィヒ（A）、AEKアテネ（H）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（A）。
ガラタサライ: バルセロナ（H）、パリSG（A）、アストン・ヴィラ（H）、スポルティング・ポルトガル（A）、フェイエノールト（H）、リールOSC（A）、シュツットガルト（H）、AEKアテネ（A）。
ポット4の組み合わせ
スラヴィア・プラハ: アーセナル（H）、バイエルン・ミュンヘン（A）、アストン・ヴィラ（H）、ポルト（A）、ビジャレアル（H）、フェネルバフチェ（A）、RCランス（H）、サバフFK（A）
スロヴァン・ブラチスラヴァ: インテル（H）、パリSG（A）、ベティス（H）、ローマ（A）、シャフタール・ドネツク（H）、リールOSC（A）、シュツットガルト（H）、LASK（A）。
シュツットガルト: アトレティコ・マドリー（H）、インテル（A）、クラブ・ブルッヘ（H）、PSV（A）、リールOSC（H）、ガラタサライ（A）、バイキング（H）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（A）。
AEKアテネ: レアル・マドリー（H）、マンチェスター・シティ（A）、ローマ（H）、ボルシア・ドルトムント（A）、ガラタサライ（H）、シャフタール・ドネツク（A）、LASK（H）、コモ（A）。
LASKリンツ: リヴァプール（H）、レアル・マドリー（A）、ポルト（H）、スポルティング・ポルトガル（A）、フェネルバフチェ（H）、FKボデ／グリムト（A）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（H） AEKアテネ（A）。
コモ: パリSG（H）、バルセロナ（A）、マンチェスター・ユナイテッド（H）、ベティス（A）、RBライプツィヒ（H）、フェイエノールト（A）、AEKアテネ（H）、RCランス（A）。
RCランス: マンチェスター・シティ（H）、リヴァプール（A）、スポルティング・ポルトガル（H）、クラブ・ブルッヘ（A）、FKボデ／グリムト（H）、RBライプツィヒ（A）、コモ（H）、スラヴィア・プラハ（A）。
バイキングFK: バイエルン・ミュンヘン（H）、アトレティコ・マドリー（A）、PSV（H）、アストン・ヴィラ（A）、フェイエノールト（H）、ナポリ（A）、サバフFK（H）、シュツットガルト（A）。
サバフFK: バルセロナ（H）、アーセナル（A）、ボルシア・ドルトムント（H）、マンチェスター・ユナイテッド（A）、ナポリ（H）、ビジャレアル（A）、スラヴィア・プラハ（H）、バイキングFK（A）。