チャンピオンズリーグの激闘が影響し、レアル・マドリードのスター選手がまもなく退団する。

アルヴァロ・アルベロアが来季もレアル・マドリード監督を務める可能性はほとんどない。米メディア『The Athletic』は、シャビ・アロンソの後任として暫定監督を務めるアルベロアが近いうちにチームを去ると報じた。ただし解任はシーズン終了後に実施される見込みだ。

この報道はチャンピオンズリーグでバイエルンに敗退した直後に伝わった。レアルはアリアンツ・アレーナで3度リードしながらも、カマヴィンガの退場で4-3の逆転負けを喫した。

この結果、CL制覇は絶望的となり、カップ戦も敗退。リーガでもバルセロナに9ポイント差をつけられている。

1月に就任したばかりのアルベロアに全責任を負わせるわけにはいかないが、チーム不振の代償は彼が払うことになりそうだ。同紙によると、契約は来季末まで残っているものの、クラブは早期解除を選ぶ見込みだ。

ただし、今季は最後まで指揮を執る見込みだ。タイトル争いがほぼ消え、新監督を招いても意味がないと判断されたためだ。クラブマンのアルベロアは、5月までプロフェッショナルな環境を維持できるほどロッカールームの雰囲気を改善したという。

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アルベロアは水曜日のドイツでの敗戦後、「解任されても受け入れる。私は忠実なサポーターであり、誰が指揮を執ってもレアル・マドリードが勝つことだけ願っている」と語った。

後任候補には、以前からユルゲン・クロップ、最近噂されるディディエ・デシャン、さらに『The Athletic』が取り上げたマウリシオ・ポチェッティーノの名が挙がっている。