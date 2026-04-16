チャンピオンズリーグの放送・配信情報：テレビやライブストリームで試合を見られるのはどこ？

1955年に「ヨーロッパチャンピオンズカップ」として誕生し、今も数百万人のファンを熱狂させるチャンピオンズリーグ。毎シーズン、トップチームが栄光のトロフィーを争います。最多優勝記録を持つレアル・マドリードは15回制覇し、クリスティアーノ・ロナウドは個人で4回タイトルを獲得しました。 「ミスター・チャンピオンズリーグ」と呼ばれる彼は、出場試合数183試合、得点数140ゴールでも歴代1位です。
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DAZNとAmazon Prime Videoの放映権はあと何年残っているのか？
DAZNは2027年まで「UEFAチャンピオンズリーグの拠点」であり、ほぼ全試合をテレビとライブ配信で放送します。毎週火曜の注目カードはAmazon Prime Videoが独占配信します。ドイツのチームが決勝に進出した場合、決勝は無料放送でも視聴できます。
2027/28～2030/31シーズンはParamount+が大部分を放送し、Prime Videoは水曜の注目試合を配信します。
DAZNとSkyは放送権を獲得できなかったためです。
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チャンピオンズリーグの放送・配信情報はここでチェック：テレビとライブストリームの中継局一覧 - 概要
Getty Images
|事実
|概要
|主催者
|UEFA
|創設
|1955年（欧州チャンピオンズカップとして。1992-93シーズンからチャンピオンズリーグ）
|参加チーム
36チーム
|試合日
17
|最多出場選手
|クリスティアーノ・ロナウド（183）
|最多得点記録保持者
|クリスティアーノ・ロナウド（140）
|最多優勝
|レアル・マドリード（15回）