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チャンピオンズリーグの放送・配信情報：テレビやライブストリームで試合を見られるのはどこ？

チャンピオンズ リーグ

ヨーロッパ最大のクラブ大会、チャンピオンズリーグは毎週見応えのある試合が展開されます。SPOXではCLの試合中継情報をまとめてお届けします。

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1955年に「ヨーロッパチャンピオンズカップ」として誕生し、今も数百万人のファンを熱狂させるチャンピオンズリーグ。毎シーズン、トップチームが栄光のトロフィーを争います。最多優勝記録を持つレアル・マドリードは15回制覇し、クリスティアーノ・ロナウドは個人で4回タイトルを獲得しました。 「ミスター・チャンピオンズリーグ」と呼ばれる彼は、出場試合数183試合、得点数140ゴールでも歴代1位です。

試合の放送局やライブストリーム情報は以下をご確認ください。

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DAZNは2027年まで「UEFAチャンピオンズリーグの拠点」であり、ほぼ全試合をテレビとライブ配信で放送します。毎週火曜の注目カードはAmazon Prime Videoが独占配信します。ドイツのチームが決勝に進出した場合、決勝は無料放送でも視聴できます。

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2027/28～2030/31シーズンはParamount+が大部分を放送し、Prime Videoは水曜の注目試合を配信します。

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DAZNとSkyは放送権を獲得できなかったためです。

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チャンピオンズリーグの放送・配信情報はここでチェック：テレビとライブストリームの中継局一覧 - 概要

FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRID-TROPHYGetty Images

事実概要
主催者UEFA
創設1955年（欧州チャンピオンズカップとして。1992-93シーズンからチャンピオンズリーグ）
参加チーム

36チーム

試合日

17

最多出場選手クリスティアーノ・ロナウド（183）
最多得点記録保持者クリスティアーノ・ロナウド（140）
最多優勝レアル・マドリード（15回）
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