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チャンピオンズリーグの放送・配信情報：テレビやライブストリームで試合を中継するのはどこ？

チャンピオンズ リーグ

ヨーロッパ最大のクラブ大会、チャンピオンズリーグは毎週白熱の試合が繰り広げられます。SPOXではCLの試合中継情報をまとめてお届けします。

1955年に「欧州チャンピオンズカップ」として創設されたチャンピオンズリーグは、今も数百万人を熱狂させている。毎シーズン、トップチームが栄誉あるトロフィーを争い、最多15回の優勝を誇るレアル・マドリードが絶対王者に君臨する。クリスティアーノ・ロナウドは4度の制覇を達成した。 また、通称「ミスター・チャンピオンズリーグ」と呼ばれるロナウドは、出場試合数183試合と得点数140ゴールの両方で最多記録を保持している。

チャンピオンズリーグの試合をテレビやライブストリームで生中継する放送局については、こちらでご確認ください。

チャンピオンズリーグの放送情報はここでチェック。テレビとライブストリームの両方をまとめて確認しよう。

リヴァプール 対 パリ・サンジェルマン
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アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
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バイエルン 対 レアル・マドリー
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アーセナル 対 スポルティングCP
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チャンピオンズリーグの放送権はDAZNとAmazon Prime Videoが保有。

DAZNは2027年まで「UEFAチャンピオンズリーグのホーム」であり、ほとんどの試合をテレビとライブストリームで配信します。ただし、毎週火曜の注目カードはAmazon Prime Videoが独占配信。ドイツのチームが決勝に進んだ場合、決勝は無料放送でも視聴できます。

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2027/28シーズンから2030/31シーズンまで、パラマウント＋がCLの多くの試合を放送します。プライム・ビデオでは、水曜日の注目試合を放送します。

Amazon Prime Videoに登録する毎週火曜日のCL注目試合はPrime Videoで独占配信！

DAZNとSkyは放送権を獲得できなかった。

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チャンピオンズリーグの放送・配信情報はSPOXのライブティッカーで確認しよう。

SPOXでは選りすぐりの試合をライブティッカーで配信し、重要なプレーを見逃しません。詳細はホームページへ。

チャンピオンズリーグの放送情報は以上です。テレビとライブストリームの放送局一覧は概要をご覧ください。

FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRID-TROPHYGetty Images

事実概要
主催者UEFA
創設1955年（欧州チャンピオンズカップ。1992-93シーズンからチャンピオンズリーグ）
参加チーム

36チーム

試合日

17

最多出場選手クリスティアーノ・ロナウド（183）
最多得点記録保持者クリスティアーノ・ロナウド（140）
最多優勝レアル・マドリード（15回）
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