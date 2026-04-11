チャンピオンズリーグの放送・配信情報：テレビやライブストリームで試合を中継するのはどこ？

1955年に「欧州チャンピオンズカップ」として創設されたチャンピオンズリーグは、今も数百万人を熱狂させている。毎シーズン、トップチームが栄誉あるトロフィーを争い、最多15回の優勝を誇るレアル・マドリードが絶対王者に君臨する。クリスティアーノ・ロナウドは4度の制覇を達成した。 また、通称「ミスター・チャンピオンズリーグ」と呼ばれるロナウドは、出場試合数183試合と得点数140ゴールの両方で最多記録を保持している。

チャンピオンズリーグの試合をテレビやライブストリームで生中継する放送局については、こちらでご確認ください。

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チャンピオンズリーグの放送権はDAZNとAmazon Prime Videoが保有。

DAZNは2027年まで「UEFAチャンピオンズリーグのホーム」であり、ほとんどの試合をテレビとライブストリームで配信します。ただし、毎週火曜の注目カードはAmazon Prime Videoが独占配信。ドイツのチームが決勝に進んだ場合、決勝は無料放送でも視聴できます。

2027/28シーズンから2030/31シーズンまで、パラマウント＋がCLの多くの試合を放送します。プライム・ビデオでは、水曜日の注目試合を放送します。

DAZNとSkyは放送権を獲得できなかった。

チャンピオンズリーグの放送・配信情報はSPOXのライブティッカーで確認しよう。

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