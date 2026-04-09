チャンピオンズリーグの放送・配信情報：テレビとライブストリームで試合を見られるのはどこ？

1955年に「欧州チャンピオンズカップ」として創設されたチャンピオンズリーグは、今も世界中を熱狂させている。毎シーズン、強豪チームが「ヘンケルポット」の優勝杯を争い、最多15回のレアル・マドリードが象徴だ。クリスティアーノ・ロナウドは4度制した。 また、通称「ミスター・チャンピオンズリーグ」と呼ばれるロナウドは、出場試合数183試合と得点数140ゴールの両方で最多記録を保持している。

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チャンピオンズリーグの放送権はDAZNとAmazon Prime Videoが保有し、2027年まで継続します。

DAZNは2027年まで「UEFAチャンピオンズリーグのホーム」であり、ほぼ全試合をテレビとライブストリームで配信します。毎週火曜の注目カードはAmazon Prime Videoが独占配信します。ドイツのチームが決勝に進出した場合、決勝は無料放送でも視聴できます。

2027/28シーズンから2030/31シーズンまで、パラマウント＋がCLの多くの試合を放送します。プライム・ビデオでは、水曜日の注目試合を放送します。

DAZNとSkyは放映権を獲得できなかった。

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