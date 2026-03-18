チャンピオンズリーグの戦いは激化：コモがローマを「撃破」、リーグ戦ではユヴェントスと首位争いを繰り広げている

ローマとの直接対決に勝利したコモは、チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて重要な一歩を踏み出した。これにより、ローマを争いから「脱落」させ、最後の出場権を懸けてユヴェントスとの直接対決に臨むことになった。





Planetwin365とSnaiのベッティングアナリストたちもこれを確信しており、ニコ・パズ率いるチームがトップ4入りを果たすオッズを2.15倍から2.50倍の間で提示している。これは数日前の2.75倍からさらに低下した数値だ。 しかし、わずかながら優位にあるのはスパレッティ率いるローマだ。直近2連勝で順位を挽回した彼らは、現在コモの4位と1ポイント差に迫っており、オッズは1.85から2.25の間で提示されている。こうした状況の中で、ローマはほぼ脱落したかのように見える。オッズでは、ガスペリーニ率いるチームは直近3試合での引き分けと2敗が響き、3.50となっている。





一方、来季のチャンピオンズリーグ出場権を事実上確実なものにしているのが、コンテ率いるナポリだ。現イタリア王者である彼らは直近3試合で勝利を収めており、何よりも多くの主力選手が復帰しつつあるため、4位を確実視され、オッズは1.05倍となっている。