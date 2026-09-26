改修されたスタジアム「カンプ・ノウ」は、もはやハンジ・フリック監督率いるチームの勝利の源泉であり、FCバルセロナにとって重要な経済的支柱であるにとどまらず、カタルーニャの巨人を再び世界サッカー地図の表舞台へと力強く押し上げるシンボルへと変貌を遂げた。

今月中旬に2029年UEFAチャンピオンズリーグ決勝の開催地として正式に選出されたことを受け、カタルーニャのあらゆる方面では、同スタジアムがスペイン・ポルトガル・モロッコの共同開催となる2030年ワールドカップ決勝の舞台となる可能性についても、楽観と安堵の空気が広がっている。

カタルーニャの各機関とFCバルセロナは、この招致案を強い熱意をもって後押ししており、関係機関が長期にわたって整えてきた準備態勢と構造計画を拠りどころとしている。チャンピオンズリーグ決勝の開催地に選ばれたことで楽観論が高まったとはいえ、最有力かつ最強のライバルであるモロッコのカサブランカにある「スタッド・ハッサン2世」に加え、マドリードの本拠地「サンティアゴ・ベルナベウ」も競争に加わっており、争いは依然として激しい。

この点について、カタルーニャ州政府のスポーツ担当大臣ベルニ・アルバレスは、スペイン紙「マルカ」が伝えたところによると、番組「Tot Costa」での最近の発言でこう述べた。「カンプ・ノウは決勝を開催するうえで文句なしに最高の舞台だ。私は単なる楽観からこう語っているのではなく、確かな現実に基づいている。スポティファイ・カンプ・ノウこそ2030年ワールドカップ決勝にふさわしい理想的な受け皿だと確信している」

アルバレスは連携の規模についてこう付け加えた。「我々はこれまで、バルセロナ市とクラブとの緊密な連携のもと、他者がとるような騒々しいやり方とは無縁の、落ち着いた手法で並外れた仕事を成し遂げてきた」

同州の担当大臣は、これまでに達成してきた歩みに誇りを示しつつも、最終的な決定が招致案の技術的な質の範囲外にある別の要因に左右される可能性があることをほのめかし、こう語った。「我々にもチャンスはある。それは適切な場所に、適切なタイミングでいることに関わってくる。決定は我々の努力の大きさだけに完全に依存するわけではないかもしれず、それは不公平に思えるかもしれないが、我々は正しい道を進んでいるので、これまでに踏んできたすべての歩みに私は大いに満足している」

一方、国際サッカー連盟「FIFA」は、決勝会場がどのスタジアムになるかについて、まだ最終決定を発表していない。モロッコサッカー連盟のファウジ・レクジャ会長が、最終戦はカサブランカの「スタッド・ハッサン2世」で開催されると明言する断固とした発言を行ったにもかかわらずである。同スタジアムは現在建設中で、2027年末の開場を目指しており、収容人数は11万5000人に達し、世界最大のスタジアムとなる。

マドリード市長ホセ・ルイス・マルティネス・アルメイダをはじめ、多くの人々はモロッコのスタジアムが最も勝利に近いとみている。同市長は今週初め、こう述べた。「私はサンティアゴ・ベルナベウでの決勝開催について楽観的ではない。というのも、モロッコは激しく戦い、それを実現するために政治的・組織的に大きな影響力を持つレベルで動いていると思うからだ」

しかし、こうした兆候もカタルーニャのクラブの意気をくじくことはなかった。FCバルセロナのジョアン・ラポルタ会長は、番組「Què t'hi jugues」での発言で自らのスタジアムの正当性を強調し、自信をもってこう語った。「ワールドカップ決勝はカサブランカでもマドリードでも開催されるべきではなく、カンプ・ノウの地こそが受け入れるべきだ」

ラポルタは自らの主張の根拠を説明してこう続けた。「私がこう言うのは、10万5000人に達する収容人数という明確な理由からであり、FIFAはこの要素を考慮に入れるだろうと考えている。加えて、ワールドカップ決勝は1982年にすでにベルナベウで開催されており、モロッコには最大限の敬意を払うが、2030年決勝は元世界王者であるスペインが自国の地で戦うべきだ」