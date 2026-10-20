前回王者のスターFWは、古巣との一戦で0-0の19分、負傷により交代を余儀なくされた。デンベレは相手選手との走り合いの中で、直接接触を受けることなく負傷。スプリントで加速した直後に突然足を止め、左太ももを押さえた。

カメラは苦痛に顔をゆがめるデンベレの姿を捉え、プレー続行が不可能なことはすぐに明らかになった。2018年のワールドカップ王者であるデンベレの負傷は、PSGにとって痛手だ。今季ここまで公式戦10試合で4得点6アシストを記録し、再び絶好調にあった。29歳のデンベレはチャンピオンズリーグの2試合だけで得点とアシストを合わせて6つを記録。前週のマンチェスター・シティ戦では4-2の勝利に大きく貢献していた。

ルイス・エンリケ監督はデンベレに代えて、元バルセロナFWのフェラン・トーレスを投入した。そのフェランは25分、ジョアン・ネヴェスの見事なヘディングによる落としを受けて決定機を迎えたが、フリーで放ったシュートは体勢が後ろに崩れ、好セーブを見せたジョアン・ガルシアに阻まれた。

すでに負傷者に悩まされているバルセロナも、早い時間帯に交代を強いられた。元ライプツィヒの28歳、ダニ・オルモが中盤でヴィティーニャと競り合った際に負傷。ハンジ・フリック監督はオルモに代えてフェルミン・ロペスを投入した。

前半には、負傷による3度目の交代も起こりかけた。PSGのDFウィリアン・パチョはフェルミン・ロペスとの競り合いで倒れた際、ロペスのスパイクが不運にも額に当たった。イリヤ・ザバルニーは念のため交代の準備を始めたが、パチョはプレーを続けることができた。

パルク・デ・プランスで行われた首位と2位の一戦は、プレー内容でも大きな期待を裏切らなかった。PSGは開始10分間だけで3度の好機をつくり、一方のバルセロナも、ラミン・ヤマルのクロスにアンソニー・ゴードンが至近距離でわずかに届かず、シュートの機会を逃した。

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38分、デジレ・ドゥエが優勢に試合を進めるホームチームに先制点をもたらした。バルセロナ陣内でボールを奪うと、フランス代表選手は迷わず17メートルの距離から右足を振り抜き、ゴール左下隅に決めた。

負傷者は後半にも続いた。シャビ・エスパルトが55分に同点ゴールを決めた後、パリの左ウイング、フヴィチャ・クヴァラツヘリアが負傷し、スタッフ2人に支えられてピッチを後にした。移籍金5000万ユーロの新加入選手マグネス・アクリウシェが59分に代わって入った。