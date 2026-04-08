チャンピオンズリーグの仕組みは？新フォーマット・リーグフェーズ・進出条件・最新ルールをわかりやすく解説

欧州クラブ最高峰の大会として知られるチャンピオンズリーグ。世界中のトップクラブが集結するこの舞台は、その注目度の高さだけでなく、大会フォーマットやレギュレーションの変化にも関心が集まっている。
本記事では、チャンピオンズリーグの仕組みについて紹介する。
チャンピオンズリーグの仕組みは？最新ルールを解説
欧州最高峰のクラブ大会であるUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は、2024-25シーズンから大会フォーマットが大きく刷新された。従来のグループステージ制は廃止され、新たに「リーグフェーズ」が導入されるなど、出場枠や試合方式に大きな変化が加えられている。
新フォーマットでは、出場クラブ数が32から36に拡大。全チームが単一リーグに所属し、それぞれ異なる8クラブと対戦(ホーム4試合・アウェイ4試合)する形式となった。対戦相手はUEFAクラブ係数に基づくポット分けをもとに抽選され、各ポットから2チームずつ選出される仕組みだ。
リーグフェーズ終了後は順位に応じて進出ステージが決定。上位8クラブはラウンド16へストレートイン、9位から24位はプレーオフラウンドに回り、勝ち上がったチームが決勝トーナメントへ進出する。25位以下はその時点で敗退となり、従来のようなヨーロッパリーグへの転落は廃止された。
また、近年のルール改定としてアウェイゴールルールは廃止されており、2試合合計スコアが同点の場合は延長戦やPK戦で決着をつける方式に変更されている。さらに、ノックアウトステージではリーグ順位を反映したシード制が採用され、上位チームが有利な組み合わせとなる仕組みも導入された。
そのほか、累積警告は準々決勝終了時点でリセットされるなど、選手の出場機会に配慮したルールも整備されている。大会規模の拡大に伴い賞金総額も増額されており、リーグフェーズ出場だけでも高額な収益が保証されるなど、競技面・経済面の双方で大きな変革が進んでいる。
|項目
|内容
|出場クラブ数
|36クラブ(従来32クラブ)
|大会形式
|リーグフェーズ(単一リーグ制)
|試合数
|各クラブ8試合(ホーム4・アウェイ4)
|ラウンド16進出
|1位〜8位が自動進出
|プレーオフ進出
|9位〜24位(勝者がラウンド16へ)
|敗退条件
|25位〜36位で敗退(EL転落なし)
|アウェイゴール
|廃止(延長・PKで決着)
|警告リセット
|準々決勝終了後にリセット
|賞金総額
|約24億3700万ユーロ
チャンピオンズリーグの試合はどこで見れる？
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|990円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
WOWOWオンデマンドでチャンピオンズリーグを視聴する方法は？
UEFAチャンピオンズリーグを『WOWOWオンデマンド』で楽しむには、「加入」「アカウント設定」「ログイン」という基本ステップを順に進める必要がある。WOWOWは大会をリーグフェーズから決勝までカバーしており、スマートフォンやPC、テレビデバイスなど多様な環境で視聴できる。
まずはWOWOWの月額プランに登録することが前提となる。料金は月額2,530円(税込)で、このプランに加入すればチャンピオンズリーグに加え、ヨーロッパリーグや映画・ドラマなども視聴対象となる。また、すでにBS放送でWOWOWに加入している場合は、追加料金なしでオンデマンドサービスも利用可能だ。
登録完了後はWEBアカウントを作成し、認証や決済情報の入力を済ませることで視聴環境が整う。ログイン後は専用の大会ページからライブ配信や見逃し配信にアクセスできる。
視聴デバイスも幅広く、スマートフォンやPCではブラウザやアプリから直接再生が可能。テレビで視聴する場合はFire TV StickやChromecastなどを利用することで、大画面での観戦にも対応している。QRコードログイン機能も用意されており、スムーズに接続できる点も特徴だ。
- 月額料金：2,530円(税込)
- 視聴可能コンテンツ：チャンピオンズリーグ全試合＋ヨーロッパリーグ＋映画・ドラマ
- 利用手順：契約→アカウント作成→ログイン
- 対応デバイス：スマホ・PC・タブレット・テレビ(Fire TV／Chromecastなど)