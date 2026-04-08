チャンピオンズリーグの仕組みは？新フォーマット・リーグフェーズ・進出条件・最新ルールをわかりやすく解説

欧州クラブ最高峰の大会として知られるチャンピオンズリーグ。世界中のトップクラブが集結するこの舞台は、その注目度の高さだけでなく、大会フォーマットやレギュレーションの変化にも関心が集まっている。

本記事では、チャンピオンズリーグの仕組みについて紹介する。

チャンピオンズリーグの仕組みは？最新ルールを解説

欧州最高峰のクラブ大会であるUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は、2024-25シーズンから大会フォーマットが大きく刷新された。従来のグループステージ制は廃止され、新たに「リーグフェーズ」が導入されるなど、出場枠や試合方式に大きな変化が加えられている。

新フォーマットでは、出場クラブ数が32から36に拡大。全チームが単一リーグに所属し、それぞれ異なる8クラブと対戦(ホーム4試合・アウェイ4試合)する形式となった。対戦相手はUEFAクラブ係数に基づくポット分けをもとに抽選され、各ポットから2チームずつ選出される仕組みだ。

リーグフェーズ終了後は順位に応じて進出ステージが決定。上位8クラブはラウンド16へストレートイン、9位から24位はプレーオフラウンドに回り、勝ち上がったチームが決勝トーナメントへ進出する。25位以下はその時点で敗退となり、従来のようなヨーロッパリーグへの転落は廃止された。

また、近年のルール改定としてアウェイゴールルールは廃止されており、2試合合計スコアが同点の場合は延長戦やPK戦で決着をつける方式に変更されている。さらに、ノックアウトステージではリーグ順位を反映したシード制が採用され、上位チームが有利な組み合わせとなる仕組みも導入された。

そのほか、累積警告は準々決勝終了時点でリセットされるなど、選手の出場機会に配慮したルールも整備されている。大会規模の拡大に伴い賞金総額も増額されており、リーグフェーズ出場だけでも高額な収益が保証されるなど、競技面・経済面の双方で大きな変革が進んでいる。

項目 内容 出場クラブ数 36クラブ(従来32クラブ) 大会形式 リーグフェーズ(単一リーグ制) 試合数 各クラブ8試合(ホーム4・アウェイ4) ラウンド16進出 1位〜8位が自動進出 プレーオフ進出 9位〜24位(勝者がラウンド16へ) 敗退条件 25位〜36位で敗退(EL転落なし) アウェイゴール 廃止(延長・PKで決着) 警告リセット 準々決勝終了後にリセット 賞金総額 約24億3700万ユーロ

チャンピオンズリーグの試合はどこで見れる？

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 990円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

WOWOWオンデマンドでチャンピオンズリーグを視聴する方法は？

UEFAチャンピオンズリーグを『WOWOWオンデマンド』で楽しむには、「加入」「アカウント設定」「ログイン」という基本ステップを順に進める必要がある。WOWOWは大会をリーグフェーズから決勝までカバーしており、スマートフォンやPC、テレビデバイスなど多様な環境で視聴できる。

まずはWOWOWの月額プランに登録することが前提となる。料金は月額2,530円(税込)で、このプランに加入すればチャンピオンズリーグに加え、ヨーロッパリーグや映画・ドラマなども視聴対象となる。また、すでにBS放送でWOWOWに加入している場合は、追加料金なしでオンデマンドサービスも利用可能だ。

登録完了後はWEBアカウントを作成し、認証や決済情報の入力を済ませることで視聴環境が整う。ログイン後は専用の大会ページからライブ配信や見逃し配信にアクセスできる。

視聴デバイスも幅広く、スマートフォンやPCではブラウザやアプリから直接再生が可能。テレビで視聴する場合はFire TV StickやChromecastなどを利用することで、大画面での観戦にも対応している。QRコードログイン機能も用意されており、スムーズに接続できる点も特徴だ。