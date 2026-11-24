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PSVは火曜日、レアル・マドリーとのアウェー戦でチャンピオンズリーグのリーグフェーズを再開する。最大の焦点は、負傷したマウロ・ジュニオールの代わりに誰が中盤に入るかだ。サンティアゴ・ベルナベウでの一戦は21時に始まり、Ziggo Sport Selectで生中継される。

マドリードでのPSVのゴールを守るのはマテイ・コヴァル。右サイドバックにセルジーニョ・デスト、左サイドバックにフィリップ・コスティッチが入る。センターバックはルチャレル・ヘールトロイダとアルマンド・オビスポが組む。

マウロの負傷を受け、フース・ティルがPSVの中盤に下がる。アンカーの佐野航大とスヴェン・マイナンスが中盤を構成する。

ティルが中盤で先発するため、レアル戦ではリカルド・ペピが最前線に入る。右サイドからのチャンスメークを担うのはイヴァン・ペリシッチで、左サイドではルベン・ファン・ボメルが先発する。

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PSVは先週土曜日のフリーデンロテライ・エールディヴィジで自信を深めた。首位チームはNECを難なく退け、ナイメーヘンから1-4の快勝を持ち帰った。

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レアルはホームでのセルタ・デ・ビーゴ戦で辛くも勝利を収めた。終了5分前にカルロス・エスピが2-1とする決勝点を挙げた。これにより、ジョゼ・モウリーニョ率いるチームは首位FCバルセロナと勝ち点3差となっている。

スペインの名門はチャンピオンズリーグのリーグフェーズで4戦全勝の勝ち点12を挙げ、首位に並ぶ。同じ勝ち点を獲得しているのはパリ・サンジェルマンだけだ。

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PSVは24位につけ、プレーオフ進出圏内に辛うじて入っている。ここまでの4試合で獲得した勝ち点は4だ。

PSVの予想先発メンバー：コヴァル、デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ、佐野、マイナンス、ティル、ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。