UEFAは木曜日、CL準々決勝1stレグの今週のベストイレブンを発表した。
バイエルンはアウェーでレアルを2-1、バルセロナはホームでアトレティコに0-2で敗れた。 スポルティング・リスボンはホームでアーセナルに0-1、パリ・サンジェルマンはパルク・デ・プランスでリヴァプールに2-0と勝利した。
レアル・マドリードの選手は選ばれなかったが、バルセロナからはラミン・ヤマルが選ばれた。
こちらもご覧ください
アトレティコ・マドリードのGKはPKを止めたのか？バルセロナはPKを得るべきだったのか？
対立の末、アルビオルがチームメイトに謝罪を要求した。
新展開…トランプ氏、W杯からトランス選手排除を要求
エジプト同居組…イラン、W杯代替案提示
理想的な布陣は以下の通り：
GK：
マヌエル・ノイアー（バイエルン・ミュンヘン）
ディフェンス：
マキシミリアーノ・アラウホ – スポルティング・リスボン
ロベン・ル・ノルマン – アトレティコ・マドリード
マルキーニョス – パリ・サンジェルマン
ヨゼップ・スタニシッチ – バイエルン・ミュンヘン
MF：
ジョアン・ネヴェス – パリ・サンジェルマン
ジョシュア・キミッヒ – バイエルン・ミュンヘン
カイ・ハフェルツ – アーセナル
フォワード：
フヴィチャ・クヴァルツヘリア – パリ・サンジェルマン
ジュリアン・アルバレス – アトレティコ・マドリード
ラミン・ヤマル – バルセロナ