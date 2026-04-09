UEFAは木曜日、CL準々決勝1stレグの今週のベストイレブンを発表した。

バイエルンはアウェーでレアルを2-1、バルセロナはホームでアトレティコに0-2で敗れた。 スポルティング・リスボンはホームでアーセナルに0-1、パリ・サンジェルマンはパルク・デ・プランスでリヴァプールに2-0と勝利した。

レアル・マドリードの選手は選ばれなかったが、バルセロナからはラミン・ヤマルが選ばれた。

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理想的な布陣は以下の通り：

GK：

マヌエル・ノイアー（バイエルン・ミュンヘン）

ディフェンス：

マキシミリアーノ・アラウホ – スポルティング・リスボン

ロベン・ル・ノルマン – アトレティコ・マドリード

マルキーニョス – パリ・サンジェルマン

ヨゼップ・スタニシッチ – バイエルン・ミュンヘン

MF：

ジョアン・ネヴェス – パリ・サンジェルマン

ジョシュア・キミッヒ – バイエルン・ミュンヘン

カイ・ハフェルツ – アーセナル

フォワード：

フヴィチャ・クヴァルツヘリア – パリ・サンジェルマン

ジュリアン・アルバレス – アトレティコ・マドリード

ラミン・ヤマル – バルセロナ