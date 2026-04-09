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FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

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チャンピオンズリーグのベストメンバーにレアル・マドリードは一人も選ばれず、バルセロナは1人だけ選ばれた。

バイエルン 対 レアル・マドリー
バイエルン
レアル・マドリー
チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー 対 ジローナ
ジローナ
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バルセロナ 対 エスパニョール
バルセロナ
エスパニョール
アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
アトレティコ・マドリー
アーセナル 対 ボーンマス
アーセナル
ボーンマス
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スポルティングCP
リヴァプール 対 フラム
リヴァプール
フラム
リヴァプール 対 パリ・サンジェルマン
パリ・サンジェルマン
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イングランド
ポルトガル
フランス

スペインでバルサとレアルが敗れた

UEFAは木曜日、CL準々決勝1stレグの今週のベストイレブンを発表した。

バイエルンはアウェーでレアルを2-1、バルセロナはホームでアトレティコに0-2で敗れた。 スポルティング・リスボンはホームでアーセナルに0-1、パリ・サンジェルマンはパルク・デ・プランスでリヴァプールに2-0と勝利した。

レアル・マドリードの選手は選ばれなかったが、バルセロナからはラミン・ヤマルが選ばれた。

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理想的な布陣は以下の通り：

GK：

マヌエル・ノイアー（バイエルン・ミュンヘン）

ディフェンス：

マキシミリアーノ・アラウホ – スポルティング・リスボン

ロベン・ル・ノルマン – アトレティコ・マドリード

マルキーニョス – パリ・サンジェルマン

ヨゼップ・スタニシッチ – バイエルン・ミュンヘン

MF：

ジョアン・ネヴェス – パリ・サンジェルマン

ジョシュア・キミッヒ – バイエルン・ミュンヘン

カイ・ハフェルツ – アーセナル

フォワード：

フヴィチャ・クヴァルツヘリア – パリ・サンジェルマン

ジュリアン・アルバレス – アトレティコ・マドリード

ラミン・ヤマル – バルセロナ

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