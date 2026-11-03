チャンピオンズリーグのフェイエノールトを採点：悲惨な夜に落第点が続出

フェイエノールトは火曜日、チャンピオンズリーグのグループステージで精彩を欠き、インテルに0-3でほぼなすすべなく敗れた。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督率いるチームにとって、大きな痛手となった。フットボールゾーンはいつものように、フェイエノールトの先発選手と45分以上プレーした選手を採点する。

チャーク・エルンスト 4

開始早々にヤン・アウレル・ビセックに許した先制点の場面では、ドイツ人GKのポジショニングが悪かったようだ。右サイドバックのビセックがファーサイドへカーブをかけて決めたシュートに、フェイエノールトのGKは対応できなかった。その後は味方からのバックパスの処理でも危なっかしい場面があったが、幸いフェイエノールトにとって失点にはつながらなかった。ロッテルダムのチームにとって散々な夜となり、エルンストはさらに2度、ゴールに入ったボールを拾いに行くことになった。

ジヴァイロ・リード - 4.5

タイス・クライエフェルト - 6

若いDFは、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督からやや意外な形で出場機会を与えられた。インテルの2点目では、方向が変わったシュートをピオ・エスポジートが至近距離から頭で押し込み、クライエフェルトに打つ手はなかった。それ以外では老獪なイタリアの相手に対して悪目立ちしなかったものの、チームメートと同様に、このマーク役にも厳しい教訓となった。終了間際にマッツ・ダイルと交代した。

ミカ・マルモル - 5

ハビ・ロペス - 4.5

シャルル・ファンハウッテ - 4

ベルギー人MFにとって、決して良い夜ではなかった。フィジカルの強いインテルを相手に明らかに苦しみ、特に前半は攻撃面でもほとんど貢献できなかった。フリーデンロテライ・エールディヴィジでのプレーとは明らかに違っていた。苦戦したファンハウッテはハーフタイムにトビアス・ファン・デン・エルスハウトと交代した。

ウサマ・タルガリン - 6

ジヴァイ・ゼヒール - 5

アニス・ハジ・ムサ - 5.5

右ウイングのハジ・ムサは前半、粘り強く経験豊富なインテルのDF陣と2人がかりの守備に苦しんだ。アルジェリア人ウインガーは個人技をうまく発揮できなかったが、前半30分過ぎには見事な動きも見せた。しかし、GKジョゼップ・マルティネスに阻まれた。後半も、苦しむホームチームの試合展開に影響を与えることはできなかった。

ナチョ・フェリ - 4.5

ルチアーノ・ヴァレンテ - 5

トビアス・ファン・デン・エルスハウト - 5