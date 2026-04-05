チャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン対リヴァプール戦に関する歴史的な決定

パリ・サンジェルマンは、来週水曜日に開催されるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦において、リヴァプールを迎え撃つ準備を進めている。

リヴァプールは、ホームの「アンフィールド」で行われたラウンド16第2戦で、トルコのガラタサライを4-0で圧倒し、第1戦の0-1の敗北を挽回して、2試合合計4-1で勝利し、チャンピオンズリーグ準々決勝進出を決めた。

一方、パリ・サンジェルマンは、チェルシーをホーム・アウェイの2試合合計8-2で圧倒し、チャンピオンズリーグ準々決勝に進出した。

『レキップ』紙によると、欧州サッカー連盟（UEFA）の規定に基づき、当局はパリ・サンジェルマンに対し、初めてアウェイチームのサポーターの5％の入場を許可する方針だ。

昨年3月5日、UEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第1戦において、リヴァプールのサポーター2000人がパルク・デ・プランスに駆けつけ、リヴァプールが1-0で勝利した。

水曜日の夜、パルク・デ・プランスでは状況が一変する。UEFAの規定に基づき、リヴァプールのサポーター2376人（スタジアム収容人数の5％に相当）が来場する予定だ。

当局はパリ・サンジェルマンに対し、アウェイサポーターの入場を2000人（スタジアム収容人数の4.2％）に制限するという予防措置を課していたが、次戦ではその割合が引き上げられることになる。

以前の措置により、パリのクラブはライバルクラブからの圧力にさらされ、アウェイ戦（時には自チームのスタジアムよりも大きなスタジアムで行われることもある）のチケットの5％を確保することが困難になっていた。

しかし、警察は長期的な義務付けを伴わずに、新たな基準に基づく次節の試合開催を許可し、アウェイサポーター席への安全ネットの設置を求めるにとどめた。

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