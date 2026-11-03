UEFAの公式登録メンバーリストによると、ドイツ最多優勝を誇るバイエルンは火曜日夜（20時45分）のアトレティコ・マドリー戦を前に、Bリストを通じて新たに3選手をチャンピオンズリーグの登録メンバーに加えた。

加わったのは、下部組織のヤニス・ベルトル、エルブリン・オスマニ、ノア・コジョ＝エヴォラの3人。いずれも今季ここまでバイエルンのチャンピオンズリーグの試合でメンバー入りしたことはないが、今後は理論上、いつでも招集できる。

ただし、UEFAの登録メンバーリストは、実際の試合当日のメンバーとは異なる。公式のチャンピオンズリーグ登録メンバーに名を連ねることは、監督が判断すれば今後の同大会の試合に招集できるようになることを意味するにすぎない。現在、バイエルンは負傷者が極めて多く、ベルトル、オスマニ、コジョ＝エヴォラは今回、このリストに加えられた。

実際、バイエルンはアトレティコ戦で複数の主力を欠く。ジャマル・ムシアラ（筋繊維断裂）、ルイス・ディアス（筋束断裂）、セルジュ・ニャブリ（筋肉の負傷）、イスマエル・サイバリ（脛腓靱帯断裂）、バラ・エンディアイ（虫垂の手術）はいずれも出場できない。

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足を負傷しているマヌエル・ノイアーは、月曜日の出発前にチーム練習へ初めて参加し、マドリードにも同行した。ただ、出場するかどうかはまだ決まっていない。土曜日のブンデスリーガ上位対決で大事を取って途中交代したマイケル・オリーセも、メンバーに入っている。

アトレティコ戦では2人とも「出場可能だ」と、暫定監督のアーロン・ダンクスは月曜日の夜、マドリードで語った。「先発できる状態なのか、それともベンチからの出場になるのかを見極める必要があるだけだ」。特にオリーセについては、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルルが先に「彼がいるのはプラスだ。際立った選手で、常にチームにとって力になる」と強調。一方で「負傷が長引くリスクは避ける」とも話していた。

下部組織の若手はアトレティコ・マドリー戦に出場するのか？

アトレティコ戦では、若手3人のうち誰も最終的な試合メンバーには入らなかった。一方、意外にも試合当日のメンバーに入ったのはティム・ビンダーだ。ベルトル、オスマニ、コジョ＝エヴォラも名を連ねるBリストを通じて招集された。

バイエルンはチャンピオンズリーグで3試合を終えて無敗を維持しているものの、アーセナルFCとバイキングFKに引き分け、すでに2度勝ち点を取りこぼしている。現在の勝ち点は5で、順位は14位だ。