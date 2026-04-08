チャンピオンズリーグで絶好のチャンス：クアレスマ流の驚異的なパスがアーセナルの守備陣を完全に翻弄

火曜日の夜に行われたチャンピオンズリーグ準々決勝のスポルティングCP対アーセナル戦は、決してスリリングな一戦とは言えなかった。両チームとも守備面での堅固さを示した。それでも、スポルティングのDFウスマン・ディオマンデが放った比類なきパスは、観客を席から立ち上がらせるほどの感動を与えた。

アーセナルの守備陣が常に組織的で、攻略が難しいことは周知の事実だ。リーグ戦では最少失点を記録している「ガナーズ」は、チャンピオンズリーグでもミケル・アルテタ監督率いるチームはわずか5失点にとどまっている。

それでも、コートジボワール代表のディオマンデは、試合開始からわずか数分でロンドンの守備陣を完全に翻弄した。このセンターバックは、一見不可能な状況から、見事なチャンスを作り出した。

コート中央付近でボールを受けたディオマンデは、左サイドバックのマキシ・アラウホが深くへ鋭い走り込みを見せているのを捉えた。トリベラ（足の外側を使ったパスで、リカルド・クアレスマの代名詞とも言えるプレー）で、このディフェンダーはアラウホをデビッド・ラヤの正面にフリーで送り出し、右サイドバックのベン・ホワイトを完全に翻弄した。

続いてアラウホはスペイン人GKと1対1となり、見事なシュートを放った。しかし、今シーズン度々見られるように、ラヤは指先でボールをクロスバーに弾き返すという好セーブを見せた。こうして、このコートジボワール人選手による比類なきパスは、もっと良い結末を迎えるべきものとなってしまった。

残念ながら、この見事なパスは試合の残りの展開を予兆するものではなかった。試合は主に堅実かつ組織的な守備が展開され、その結果、大きなチャンスはほとんど生まれなかった。

試合は得点のない引き分けに終わるかに思われたが、終盤に途中出場のカイ・ハフェルツが、同じく途中出場のガブリエル・マルティネッリからの素晴らしいパスをゴールに結びつけ、0-1とした。