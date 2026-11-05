「欧州の強豪と肩を並べる」。ガゼッタ・デロ・スポルトはそう見出しを打った。「初の敵地での勝利は荘厳な交響曲だ。途切れる気配はまったくなく、むしろ相手にとって残酷なほどの安定感があった」

続けて、RCランス戦での9-1（前半3-0）は「傑作」として「イタリアサッカーの歴史に刻まれる」と評した。この結果は「質の高さがもたらしたもの」であり、コモは「欧州のトップクラブと肩を並べている」という。

イタリア国内のメディアは総じて称賛を惜しまなかった。コリエレ・デロ・スポルトは、ロンバルディアのクラブが紡ぐ唯一無二の「おとぎ話」に「また一つ信じられないようなページ」が加わったと記した。トゥットスポルトも「センセーショナル」なコモを絶賛。「王者たちの物語。ラリアーニが大会の歴史を塗り替えている」と伝えた。

この大勝は国外でも大きな注目を集めた。英国紙サンはコモ湖畔の「スーパーチーム」と記し、スペイン紙マルカは「伝説的な夜」と評した。一方、フランスでは称賛とともに、RCランスとヤニック・カユザック監督への厳しい批判も上がった。「コモが嵐のようにランスを吹き飛ばす」と見出しを打ったレキップは、「ランスの選手たちは期待に応えられず、監督も選手たちを見捨てた。この歴史的な敗戦は傷痕を残すだろう」と伝えた。