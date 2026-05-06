アーセナルは2006年以来初めてチャンピオンズリーグ決勝に進出した。Ziggo Sportのアナリスト、ウェスレイ・スナイデルはこれを「並外れた偉業」と称え、火曜日にアトレティコ・マドリードを1-0で下したミケル・アルテタ監督に最高の賛辞を贈るべきだと語った。

「いくら褒めても足りない。アルテタには像を建ててほしい」とスナイデルは語る。「このチームで決勝に行き、強豪を倒したのは素晴らしい。高く評価する」。

Amazon Primeのアナリスト、クラレンス・セードルフもエミレーツ・スタジアムで選手とファンが交わしたエネルギーを「交響曲のようだった」と絶賛した。

ウェイン・ルーニーは「優勝してから祝うべきだ」と冷静な見方を示した。

直後、元アーセナルFWイアン・ライトがX（旧Twitter）で反応。「アーセナルファンよ、この瞬間を楽しめ。警察が来ても捕まるな。サッカーは『瞬間』だ。今こそその瞬間だ。」

Amazon Primeで解説したアラン・シアラーも「ボールを奪い合い、1-0のチャンスを生かし、全力で戦った。その姿勢がブダペストへの切符をもたらした」と称えた。

北ロンドンのクラブ元ウイング、テオ・ウォルコットは、アーセナルが最後にチャンピオンズリーグ決勝に進出したときを振り返る。「当時、まだ生まれていなかった人もいる。アーセナルは決勝で優勝できるか？ 今年はそれができるほど強いかもしれない。」